Otto e Mezzo, solita solfa da Lilli Gruber: pensiero unico a La7

di Klaus Davimercoledì 17 settembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Otto e Mezzo)
Accusare la Meloni di aver esacerbato i toni nella contrapposizione politica è diventato sport nazionale e in tv sfruttare il filone paga. Lunedì nell’access prime time di La7 obiettivo della prima puntata della nuova edizione di Otto e mezzo era quello di prendere di mira le esternazioni eccessive del nostro Premier: in studio quattro noti “simpatizzanti” del melonismo, Marco Travaglio, Giovanni Floris, Beppe Severgnini e Lina Palmerini. Neanche una timida voce a cui fosse consentito di contraddire la tesi del talk. 

L’unico a distinguersi è stato Travaglio osservando che forse non è il caso di leggere le vicende americane in una logica italiana. Tutto qui. E ha funzionato, la platea tradizionale di La7 ha reagito all’appello: 1.580.000 spettatori con l’8.2% di share, 7mila utenti connessi dai device tecnologici. 

Sul piano però dell’articolazione della discussione qualche dubbio sull’efficacia politica di questo metodo viene. Basti guardare all’era berlusconiana: 30 annidi attacchi e critiche che non hanno scalfito il Cavaliere. La contrapposizione frutta in termini di audience e visibilità.

