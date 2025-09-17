Otto e Mezzo, solita solfa da Lilli Gruber: pensiero unico a La7

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Otto e Mezzo)

Accusare la Meloni di aver esacerbato i toni nella contrapposizione politica è diventato sport nazionale e in tv sfruttare il filone paga. Lunedì nell’access prime time di La7 obiettivo della prima puntata della nuova edizione di Otto e mezzo era quello di prendere di mira le esternazioni eccessive del nostro Premier: in studio quattro noti “simpatizzanti” del melonismo, Marco Travaglio, Giovanni Floris, Beppe Severgnini e Lina Palmerini. Neanche una timida voce a cui fosse consentito di contraddire la tesi del talk.

L’unico a distinguersi è stato Travaglio osservando che forse non è il caso di leggere le vicende americane in una logica italiana. Tutto qui. E ha funzionato, la platea tradizionale di La7 ha reagito all’appello: 1.580.000 spettatori con l’8.2% di share, 7mila utenti connessi dai device tecnologici.