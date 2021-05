L'Eredità, confessione privatissima della sexy-prof su Flavio Insinna: "La prima volta...", prego?

18 maggio 2021 a

E' ormai una delle più amate protagoniste de L’Eredità, la professoressa Ginevra Pisani. Che ora ha parlato della sua esperienza nell’amato quiz-show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna in una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La Pisani, in particolare, ha raccontato il primo incontro avuto proprio con il conduttore Insinna, al timone del programma dal 2018. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto: "Quando l’ho visto per la prima volta ero molto emozionata. Lui mi ha aiutato a superare l’ansia".

Insomma, ha proseguito la professoressa: "C’era molta emozione quella volta sia per averlo visto, sia perché ci tenevo a fare bene. Era un provino”. Quindi la Pisani ha spiegato che "fin da bambina ero affascinata dalle telecamere e mi esibivo in casa”. Poi finalmente ha realizzato il suo sogno. Ma guai a parlare di una rivalità nello studio de L’Eredità tra lei e l’altra professoressa del programma, Sarah Arfaoui. Ginevra Pisani ci ha tenuto molto ha zittire queste malignità e ha smentire chi sostiene che tra lei e la collega ci siano attriti: “Non c’è rivalità. Abitiamo anche insieme, dato che abbiamo due camere nello stesso residence”.

Ma non solo. La Pisani ha poi parlato delle sue altre passioni, come la danza: "Ho studiato danza per otto anni e penso che questo si veda in televisione. Con la voce, invece, non sono mai riuscita a lasciarmi andare del tutto: ho il cosiddetto blocco del cantante". Per questa ragione, ha concluso la professoressa: "Sto prendendo lezioni e da questo punto di vista sto migliorando. Di recente ho anche canticchiato una delle mie canzoni preferite e L’Eredità”. Che la Pisani stia studiando per condurre presto un suo programma? Le premesse ci sono tutte.

