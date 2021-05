Mattino 5, lo sfregio della piddina Cirinnà a Vecchi: "Siete la tv di Berlusconi". Lui la massacra: finisce malissimo

19 maggio 2021 a

Scintille a Mattino 5 tra il conduttore Francesco Vecchi e Monica Cirinnà. Tutto è partito da un servizio mandato in onda su Canale 5 riguardante l’aumento dei poveri a causa della pandemia di coronavirus: i telespettatori hanno avuto modo di vedere le file sempre più lunghe alla Caritas, con troppi italiani bisognosi di procurarsi del cibo. Cirinnà si è subito spesa in difesa del governo presieduto da Mario Monti, ma il giornalista le ha fatto notare che ci sono stati dei ritardi evidenti negli aiuti alla popolazione.

A quel punto la senatrice ha fatto un’affermazione che ha mandato su tutte le furie Vecchi: “Attenzione, perché voi siete la televisione di un editore con un partito politico. Attenzione a dire che si è perso tempo perché siete dentro al governo, non solo la sinistra”. Il conduttore di Mattino 5 è parso allibito e ha subito difeso l’azienda per cui lavora da anni: “Ma siete chi? Io faccio il giornalista, ho una trasmissione e racconta la realtà”. La Cirinnà però non si è placata e ha continuato la polemica: “La racconta su Canale 5, che ha un editore che ha un partito politico, che finalmente per voi è in maggioranza”.

Vecchi ha respinto al mittente questi attacchi ritenuti strumentali: “Secondo lei Mattino 5 è al governo? Ma che sta dicendo?”. A rimettere le cose a posto ci ha pensato Paolo Liguori, che ha fatto presente alla Cirinnà che l’editore di Mediaset non è più Silvio Berlusconi da tanti anni: “L’editore di questa televisione non ha un partito politico, si chiama Pier Silvio…”.

