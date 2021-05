Chi l'ha Visto, scoop su Denise Pipitone? Dove si spinge la Sciarelli, colpaccio in Rai

20 maggio 2021 a

Il caso Denise Pipitone sta portando ascolti nelle casse di Chi l'ha Visto. Il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli ha registrato l'ennesimo successo nella puntata di mercoledì 19 maggio. A seguire la trasmissione infatti sono stati in media quasi 3milioni di telespettatori, con uno share compreso tra il 12 e il 13 per cento. Stando a quanto riportato da TvBlog, a seguire la puntata di Chi l’ha visto sono stati esattamente 2milioni 877mila telespettatori con uno share del 12.89 per cento (nella presentazione gli spettatori sono stati invece 2milioni 453mila e lo share del 9.25 per cento).

Cifre importanti giustificate dall'attenzione mediatica sul caso della bambina scomparsa diciassette anni fa da Mazara Del Vallo. Con la riapertura delle indagini, la conduttrice di Viale Mazzini, è tornata ad avere in studio la mamma di Denise, Piera Maggio, e il suo avvocato Giacomo Frazzitta. Tanti, tantissimi, i nuovi dettagli arrivati in esclusiva al programma. Tra questi una lettera anonima che non è giunta solo al legale della famiglia di Denise, ma anche alla redazione di Rai3.

All'interno della missiva parole risalenti ai tempi successivi al sequestro della figlia di Piera Maggio. Qui si fa riferimento anche ad alcuni testimoni oculari, per cui il mittente anonimo si è detto sicurissimo al cento per cento di quello che ha visto. Non solo, perché l’autore sconosciuto ha parlato anche di una macchina affiancata ad un’altra, dove avrebbe visto la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Nulla però è verificabile. Ma quanto basta per attirare l'attenzione dei telespettatori che dal 2004 aspettano una svolta nel caso. La speranza, dopo la pista russa finita in un buco nell'acqua, è quella di ritrovare la piccola - oggi adolescente - Denise viva. Così come la mamma da quel triste giorno vorrebbe.

