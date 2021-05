Striscia la notizia, audio rubato alla regista Papy Caldonazzo: Rai travolta dallo scandalo?

20 maggio 2021 a

Il caso "Papy" sollevato da Striscia la notizia rischia di travolgere la Rai e la regista Patrizia "Papy" Caldonazzo, che avrebbe piazzato alcuni monili di sua creazione sulle attrici ospiti del programma di Gigi Marzullo su Rai1. "Inquadrature un po' insistenti sui gioielli...", sottolinea Pinuccio, l'inviato di assalto del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

L'esilarante corrispondente di Rai Scoglio 24 riprende in mano la storia con nuovi, imbarazzanti sviluppi per viale Mazzini. Dopo la denuncia di Striscia, la Rai ha spiegato di aver aperto una inchiesta interna. Lo studio legale ha però scritto a Gerry Scotti e Michelle Hunziker una diffida per smentire le accuse di Pinuccio: "La signora Caldonazzo crea pochi oggetti - assicurano gli avvocati della Rai -, in via artigianale, al solo fine di diletto. Questi bijoux non sono commercializzati, pertanto non v'è alcuno scopo di lucro".Peccato che la regista, contattata via Whatsapp e attraverso messaggi audio, contro-smentisca clamorosamente (e involontariamente) quanto detto dai legali.





"Non rilascio scontrini perché sono regista a Raiuno e le creazioni sono un hobby però puoi cambiarle senza alcun problema", spiega la fondatrice della pagina Facebook Le creazioni di Papy a una finta cliente che l'ha contattata per chiedere delucidazioni sugli eventuali resi o cambi-merce. E in un audio, la signora spiega per filo e per segno come venire pagata. "Un hobby, però 40 euro più la spedizione", sottolinea Pinuccio, che ogni settimana mena bordate tremende alla tv pubblica.

