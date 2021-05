L'Eredità, la campionessa sconvolge lo studio: "L'ha detto davvero?". Insinna non sente, gli altri sì: sconcerto

21 maggio 2021 a

E' ancora Marta la campionessa de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. La concorrente, che nella vita fa la speaker radiofonica, è riuscita ad arrivare alla fase finale del gioco, la ghigliottina, per la terza volta consecutiva. Nella puntata andata in onda questa sera, la campionessa era riuscita a mettere da parte un tesoretto di 180mila euro.

Le cinque parole da legare questa volta erano "ultimo, insieme, perso, posare, primo". Marta, però, non è riuscita ad arrivare fino alla fine con tutta la cifra vinta nel corso del gioco. Infatti, ha dovuto dimezzare più volte, arrivando poi a giocare per 22mila e 500 euro. Ma la parola scelta dalla concorrente, "sasso", si è rivelata sbagliata. A quel punto è intervenuto il padrone di casa per aiutarla.

Il conduttore ha spiegato alla campionessa che la parola vincente iniziava e terminava con le stesse lettere del termine da lei scelto, "sasso". Marta, allora, ci ha riprovato e tra sé e sé ha detto: "Sogno". Ma non era corretta nemmeno quella. A quel punto, avrebbe bisbigliato un'altra parola: "Sesso". Parola che però Insinna non avrebbe sentito. Andando avanti, infatti, il padrone di casa ha svelato: "La risposta era sguardo". La risposta hot, però, non è passata inosservata sui social. "Ha detto sesso?". E ancora: "Lo ha detto davvero?".

