Top 10, Carlo Conti in lacrime sul palco: "Un applauso doppio". il crollo emotivo per gli amici morti

Emozione, commozione e risate a Top 10, lo show del venerdì sera di Rai1. Il padrone di casa Carlo Conti sfiora le lacrime sul palco dell'auditorium del Foro Italico di Roma quando presenta la classifica degli show tv più seguiti degli scorsi decenni. Nella lista dei programmi cult c'è anche Per tutta la vita, amatissima trasmissione condotta dal compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi, scomparso drammaticamente nel 2018 per gli strascichi di un tumore al cervello.

Quando la regia manda in onda un video tratto proprio da quel programma, andato in onda tra il 1997 al 2002 con colleghe come Natasha Stefanenko, Romina Power e Roberta Lanfranchi, Conti chiama un omaggio doveroso per l'amico Fabrizio: "L'applauso è doppio adesso", ammette commosso, così come i suoi ospiti Sergio Friscia e Tullio Solenghi. Presente anche un omaggio a un altro grande della tv italiana scomparso troppo presto, Alberto Castagna, mitico conduttore di Stranamore.

Anche per alleggerire la tensione, Conti ha poi sdrammatizzato prendendo simpaticamente in giro gli ospiti vip in studio. Da una parte la squadra composta da Solenghi, Massimo Lopez ed Enrico Montesano, dall'altra Friscia, Antonella Elia, Francesca Manzini e Gabriele Cirilli. Tre contro quattro, dunque: "Per tenere testa a voi, senatori della tv, ce ne vogliono almeno quattro", ha spiegato a Montesano, Lopez e Solenghi. Poi la battuta su Friscia: "In realtà Sergio, per via del suo peso, avrebbe potuto controbilanciare senza il bisogno del quarto ospite!". Quindi spiazza anche i telespettatori a casa. "Sapete chi sta per arrivare?!", domanda con enfasi il conduttore toscano. Risposta in coro, entusiasta, degli ospiti: "Raffaella Carrà!". Tutti pronti per l'ingresso trionfale, ma Conti gela tutti con perfido e perfetto tempismo televisivo: "No, la pubblicità". E si ride.

