Che tempo che fa, "Mi fa orrore": Maneskin ospiti dopo il caso-droga all'Eurovision. Fabio Fazio incredulo

“La polemica su di voi mi fa orrore, voglio esprimervi tutto il mio affetto”: Fabio Fazio si è rivolto così ai Maneskin, suoi ospiti a Che tempo che fa su Rai 3, in merito alla voce secondo cui il frontman Damiano avrebbe sniffato cocaina poco prima della premiazione all’Eurovision.

"Quello che hanno detto su di voi è una stupidaggine – ha continuato il conduttore, sostenuto anche da Luciana Littizzetto -. A parte il fatto che vuol dire che non li conoscono”. Poi Fazio ha spiegato la dinamica: “Damiano si è chinato per togliere i cocci di un bicchiere che si era rotto. Chi di voi l’ha rotto?”. “Thomas, è quello maldestro del gruppo”, hanno risposto i Maneskin.

Il conduttore, incredulo, ha proseguito: “Ci sono le fotografie del bicchiere rotto per terra e qualche genio ha pensato che in eurovisione Damiano potesse sniffare. Cose da pazzi”. E infine una sorta di pacca sulla spalla per i giovani artisti: “Non prendetevela, sarà una cosa che racconterete a Che tempo che fa tra 40 anni, quando verrete ospiti”. Parlando della vittoria, invece, il frontman ha rivelato: "Mio padre si è arrabbiato perché ha detto che l'ho fatto piangere per la seconda volta in due mesi".

