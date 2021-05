Domenica Live e Barbara D'Urso volano: ascolti, ecco lo share che fa impazzire Cologno Monzese

24 maggio 2021 a

Il successo è dietro l'angolo. La d'Urso con Domenica Live colleziona un altro record stagionale della sua trasmissione con il 17% e picchi del 23% in una domenica di maggio, calda, e con la gente pronta alle prime gite fuori città (dopo mesi di chiusura). Eppure la domenica targata Canale5 continua la sua corsa verso uno share stellare che fa impazzire i piani alti di Cologno Monezese. Si tratta delle ultime puntate di questa stagione televisiva, prima della ripartenza di settembre. E gli ascolti sorridono alla regina di Cologno.



Ma se da una parte la d'Urso risolleva gli ascolti della fascia domenicale, dati alla mano, Canale5 deve leccarsi le ferite. Infatti, come scrive Davide Maggio (sempre molto informato) "basta il 14.2% alla replica di Rai1 per vincere" perché Avanti un Altro - condotto da Bonolis - frena all'11.1%. Quasi un testa a testa con Fabio Fazio, che si ferma al 10.8%-8.3%. Un perdita notevole di share per Bonolis, che ha occupato la casella domenicale di "Live" (il programma della d'Urso finito in anticipo).

Per la d'Urso, come voci di corridoio raccontano, si parla di "cose meravigliose" nella prossima stagione. La riconferma a Pomeriggio5, innanzitutto. E poi anche gli altri programmi. Ma potrebbero esserci novità dietro l'angolo. Lei, amata da molti, invidiata da tanti, non commenta. Lavora sodo. E' una stacanovista doc. Chi la conosce di persona ce lo assicura. Provare per credere: basta vedere, in questi ultimi anni, quante dirette in tv ha portato avanti.

Francesco Fredella

