Amici, il dramma di Alessandro Cavallo: "Sono complessato, mi dicevano che non sarei stato più lo stesso"

Alessandro Cavallo, ballerino reduce dalla Finale di Amici 20, ha raccontato il suo percorso nel talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha parlato della sua grande passione per il ballo e l’infortunio che ha rischiato di tenerlo definitivamente lontano dal palco. deve molto a Lorella Cuccarini, coach e figura molto presente, su cui il ballerino ha dichiarato: “Mi é stata veramente vicina nel mio percorso, mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre chiamato in sala quando le cose non andavano bene o sembravano a me che non andassero bene, perché sono una persona molto complessata e pignola, e allora a volte cominciavo a complessarmi inutilmente. Lei veramente ha creduto in me sin dal primo momento”, ha specificato.

Momento chiave del percorso ad Amici il confronto con il ballerino creativo Samuele Barbetta. A proposito del ballottaggio, Cavallo ha ricordato: “Ho pensato che fortuna, perché per me Sam é un’artista, é stato un bel momento perché avevamo sempre questa competizione sana, e non c’é cosa piú bella. Io in realtá pensavo di uscire”, ha confessato.

Per Alessandro Cavallo la danza é non solo una passione, ma un vero e proprio richiamo naturale. La sua carriera non é stata sempre in discesa, poiché in passato é stato vittima di un grave infortunio, come ha anche raccontato a Verissimo, che ha rischiato di tenerlo per sempre lontano dai palcoscenici. “I dottori dicevano che forse non avrei potuto piú danzare, dopo l’infortunio i ballerini non tornano come prima, certe volte ci sono delle difficoltá invece fortunatamente…ricominciare é stato bellissimo, ma c’é stato anche un mix tra la gioia e la paura di non tornare come prima, peró piú andavo avanti píú l’infortunio diventava una cosa passata”.

