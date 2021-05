È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: "Sarà inorridito, lo odia". Si presenta in studio così e bombarda: ciò che nessuno sapeva su Lucio Presta

26 maggio 2021 a

Antonella Clerici è tornata alla grandissima sulla cresta dell’onda in questa stagione televisiva che le ha riservato grandi successi. Il suo programma quotidiano È sempre mezzogiorno ha risollevato gli ascolti di Rai1 in quella specifica fascia oraria: nella puntata di oggi, mercoledì 26 maggio, Clerici ha raccontato un aneddoto sul suo agente Lucio Presta, che è anche il marito di Paola Perego. Dopo la sigla e i saluti iniziali, la conduttrice ha raggiunto per la presentazione della prima ricetta Fulvio marino, che si è complimentato con lei per l’abbigliamento.

E in particolare per la scelta del colore verde. A questo punto Clerici ha rivelato che “è un colore che mi piace ma che indosso poco perché il mio agente lo odia”. “Mi piace molto il verde”, ha ribattuto Marino, con Antonella che poi ha aggiunto alcune frasi scherzose su Presta: “Già il bosco della nostra scenografia gli dà un certo fastidio. Ora, vedendomi in tv, sarà inorridito. Io non sono superstiziosa, a me piacciono tutti i colori”. Poi facendosi più seria Clerici ha fatto un accenno alla vicenda della funivia Stresa-Mottarone.

“Purtroppo di fatti di cronaca ultimamente ce ne sono stati tanti - ha dichiarato - vorrei potervi dare sempre belle notizie perché mi piace farlo. Eitan, il bambino sopravvissuto all’incidente della funivia, non è più intubato e può finalmente respirare da solo. Tutti noi facciamo il tifo per lui, che è l’unico sopravvissuto a questa tragedia immane”.

