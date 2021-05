Denise Pipitone, l'ex pm dalla d'Urso: "Anna Corona protetta? Dove si trovava al momento della sparizione"

26 maggio 2021 a

Si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone a Pomeriggio Cinque. Barbara D'Urso ha ospitato in collegamento l'ex procuratore Alberto Di Pisa, che si è occupato per un periodo del caso, a partire dal 2008. La piccola di Mazara Del Vallo è scomparsa nel 2004 a soli 4 anni e da allora se ne sono perse le tracce. Ma la madre, la signora Piera Maggio, continua a sperare e lottare per ritrovarla.

Parlando con la conduttrice del talk di Canale 5, Di Pisa ha fornito una sua ricostruzione dei fatti, focalizzandosi soprattutto su Anna Corona, l'ex del papà naturale di Denise: "Intorno alle ore 12 la Corona riceve sul posto di lavoro una telefonata, non ricordo se dalla figlia o dalla madre. Lascia il posto di lavoro e non vi fa più rientro fino alle 15 e 30. La sua firma viene apposta dalla collega. Molti dei dipendenti sentiti allora hanno detto che Anna Corona non era in hotel in quel momento".

L'ex procuratore, poi, ha parlato anche di alcuni sospetti: "Prima che mi insediassi, ci sono state negligenze, errori, veri e propri depistaggi. Mi riferisco alla perquisizione nella casa della vicina". Quando gli è stato chiesto se qualcuno abbia mai fatto da scudo alla Corona in questi anni, Di Pisa ha risposto: "Se Anna Corona è stata protetta? In quel periodo si interrompono le comunicazioni tra lei e l'amica fidanzata del commissario". "Il procuratore si prende la responsabilità delle cose che dice. Conosce bene le carte", ha detto infine la D'Urso.

