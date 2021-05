Chi l'ha visto, Federica Sciarelli su Denise Pipitone: "Occhio a questo foglio e alla firma di Anna Corona"

26 maggio 2021 a

“Questo foglio è importante, c’è la firma di Anna Corona ma l’orario non è stato appuntato da lei, bensì da una sua amica. A che ora è uscita realmente dall’albergo?”. Lo ha dichiarato Federica Sciarelli, che in apertura di Chi l’ha visto si è occupata del caso di Denise Pipitone e ha mostrato il documento in possesso della sua redazione che prova il fatto che l’ex moglie del padre naturale della bambina scomparsa a Mazara del Vallo, proprio quel primo settembre, ha chiesto un favore al una collega.

“Gli inquirenti continuano a lavorare sui documenti e anche sulle intercettazioni, ripulendole con strumenti aggiornati rispetto a diciassette anni fa”, ha sottolineato Sciarelli. In particolare Chi l’ha visto ha soffermato la sua attenzione su due intercettazioni ambientali: la prima in cui si sentono le figlie di Anna Corona, Jessica e Alice, bisbigliare in casa. Era l’11 ottobre 2004, 40 giorni dopo la scomparsa: si sente Alice domandare “l’ha uccisa a Denise la mamma?”. La seconda invece riguarda un gita in campagna di Jessica con il fidanzato Fabrizio, con quest’ultimo che chiede “l’ammazzasti a chidda?”.

E poi Chi l’ha visto si è soffermato sui tanti punti oscuri delle indagini e del processo: quell’intercettazione riguardante le due sorelle venne stralciata e non considerata, però forse oggi le cose potrebbero cambiare. Anche perché la mole delle intercettazioni è enorme e potrebbero emergere altre frasi importanti con i nuovi strumenti a disposizione per pulire l’audio.

