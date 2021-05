Elisa Isoardi, fuga di notizie da Mediaset: "Lei e il giornalista", una indiscrezione pesantissima

28 maggio 2021 a

a

a

Il ritorno di Elisa Isoardi in televisione sembra ormai imminente. Da quando è tornata dall’Honduras, dove è stata tra le protagonista dell’Isola dei Famosi - il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi - Isoardi è sempre stata al centro di voci che la vorrebbero impegnata in un programma targato Mediaset. Sull’ultimo numero di Vero, il giornalista Tommaso Martinelli ha lanciato un’altra indiscrezione su Elisa, che presto dovrebbe ritrovarsi impegnata in una nuova esperienza lavorativa, che prevede una trasmissione tutta sua su Canale 5.

Indiscrezione-terremoto, rivoluzione a Mediaset: "Ecco a chi può soffiare il posto Elisa Isoardi", la regina abdica?

“Ogni weekend, su Canale 5 - si legge su Vero - si occuperà di un programma che andrà in onda nello stesso slot di Mattino 5”. In pratica Martinelli ha confermato i rumors che già circolano da settimane, aggiungendo un’altra voce circolata nei corridoi di Cologno Monzese: “Al suo fianco dovrebbe esserci un giornalista Mediaset al momento non ancora individuato”. Nessun nome è emerso per ora, ma l’indiscrezione appare verosimile, dato che il nuovo programma della Isoardi avrebbe un format simile a Mattino 5.

Elisa Isoardi a Mediaset, salta il piano-Panicucci: indiscrezioni, cosa affidano all'ex naufraga

E quindi potrebbe aver senso riproporre una conduzione femminile affiancata da una maschile, come accade con la coppia formata da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Infine il settimanale Vero fa sapere quando dovrebbe andare in onda il nuovo programma di Isoardi: “Da settembre tornerà alla guida di un programma tutto suo”, quindi si ne parla subito dopo le vacanze estive.

Tacchi a spillo ma... occhio al top trasparente: Elisa Isoardi in studio così, la temperatura schizza alle stelle | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.