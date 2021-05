Uomini e Donne, "ha provato a portarmi in camera": cosa le voleva far vedere il "cavaliere", gelo in studio

28 maggio 2021 a

Uomini e Donne si sta avvicinando alla chiusura stagionale, eppure non mancano gli argomenti di discussione per i telespettatori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oltre ai soliti scontri da Gemma Galgani e Tina Cipollari, con tanto di “triangolo” con la dama Isabella, c’è un altro caso che sta facendo discutere: quello di Biagio, che di questo passo non troverà mai una relazione stabile all’interno del programma. L’uomo è infatti stato respinto ancora una volta da una donna che si era presentata con l’intento di conoscerlo.

Ma evidentemente le cose non sono andate affatto bene: ad Anna sono bastate poche uscite per capire che il cavaliere non fa per lei. Anche in questa circostanza Biagio è stato accusato di essere “troppo insistente”: Anna non è la prima dama del programma di Canale 5 che ha denunciato questo atteggiamento. Il cavaliere avrebbe infatti provato a strappare più volte qualche effusione: “Ha provato a baciarmi ogni sera e ha provato a portarmi in camera dicendomi che doveva farmi vedere una cosa”.

“Ma si può dire a una donna una frase di questo genere?”, si è intromessa una indignata Tina Cipollari, che non sembra nutrire particolare simpatia per Biagio. Il quale ha provato a giustificarsi così: “Ogni volta che cercavo un contatto si allontanava”. Palese quindi che da parte di Anna non sia scattato nulla: la loro frequentazione è già giunta al capolinea.

