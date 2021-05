Striscia la Notizia, cannonata a Myrta Merlino "posseduta" da Lilli Gruber: come si presenta in tv, ma davvero?

30 maggio 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di sabato 29 maggio. Ed è il momento di "Moda Caustica", ossia quelli che per il tg satirico sono i tre peggiori look sfoggiati in televisione da conduttori e vip nel corso della settimana. A lanciare il servizio, ovviamente, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attualmente al timone di Striscia

Terza piazza nel meglio del peggio per "la bellissima Rosanna Cancellieri, guardate come si è vestita per presentare Vite da Copertina", commenta la voce fuori campo di Gerry Scotti. "Ma dai Rosanna, questo vestito fiorato lungo e largo non ti dona affatto", taglia corto.

Dunque, seconda piazza per una Myrta Merlino che a L'aria che tira sembra essere "posseduta" da Lilli Gruber. Già, perché in onda ci va con un completino un poco fetish, interamente in pelle nera. E sempre Scotti la punzecchia: " Ma è fasciata in un completo in pelle nera, molto rock. Ma il look non è stato apprezzato dai telespettatori, troppo audace. Cara Merlino, non serviva essere un mago per prevederlo".

Ed eccoci infine alla prima piazza, che va a Barbara D'Urso per il look sfoggiato a Pomeriggio 5. Look, bisogna ammetterlo, piuttosto spiazzante. "Ma come si è vestita? Questo vestitino rosa ricamato con tanto di colletto bianco sembra una divisa della scuola materna. Sembrerà pure un grembiulino, ma siamo sicuri che non farà mai scuola...", la infilza Gerry Scotti.

Striscia, Moda Causitca: ecco il servizio

Investire in Poste Italiane? "Striscia" smaschera la pubblicità-truffa: come difendersi dalla trappola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.