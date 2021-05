Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli fanno il bagno senza vestiti e la regia va in tilt: niente censura

31 maggio 2021 a

Si respira aria di finale in Honduras. Tra pochi giorni, infatti, l'Isola dei Famosi finirà e sapremo quale naufrago avrà avuto la meglio sugli altri. Nel frattempo i concorrenti si distraggono come possono. Beatrice Marchetti, per esempio, ha deciso di sfidare il suo compagno di avventura Roberto Ciufoli proponendogli un gioco, il "rubabandiera". In particolare, la modella ha chiesto al comico di mettersi alla prova per "allenare i riflessi".

La regola del gioco era solo una: chi perdeva avrebbe dovuto pagare pegno e fare il bagno nudo nell'oceano. Il naufrago non si è tirato indietro, accettando di buon grado la sfida. Alla fine, però, nessuno dei due isolani ha perso le prove e perciò hanno deciso di gettarsi in mare entrambi senza il costume. Beatrice e Roberto hanno provato così a ingannare il tempo a Cayo Paloma a poche ore dalla semifinale.

Tra la modella e il comico, tra l'altro, è nato negli ultimi giorni un bellissimo e inaspettato rapporto di amicizia. "Siamo agli sgoccioli, quale miglior pretesto per liberarsi da tutto e lasciarsi andare a un semplice bagno nudi ai Caraibi?", ha detto la Marchetti prima di gettarsi in acqua insieme a Ciufoli. Intanto questa sera su Canale 5 verranno decisi i 4 finalisti del reality.

