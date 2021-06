Don Matteo, "Flavio Insinna? Non mi ha detto niente": caos sul set, pesanti insinuazioni sul conduttore de "L'Eredità"

Francesco Fredella 01 giugno 2021 a

Grandi novità e tanti colpi di scena. E, anche per la prossima stagione, Don Matteo regalerà nuovi episodi entusiasmanti. Si sta girando a Spoleto la tredicesima stagione della fiction di Rai 1 e i produttori non si sbilanciano, lasciando molti interrogativi in piedi sulla nuova stagione di Don Matteo. Ci sarà anche Terence Hill che, ad 82 anni compiuti, non lascia il testimone a nessuno. Ma sul Sul set arriva anche Raoul Bova, che interpreterà un sacerdote al suo primo incarico.

E poi il ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del Capitano Anceschi: un personaggio molto amato, che fa impazzire il pubblico. Non ci sarà nella serie di Rai 1 l’amatissima coppia composta da Flavio e Laura Respighi. E non ci sarà neppure Milena Miconi, che ha interpretato il personaggio della sindaca di Gubbio. L'attrice è stata fatta fuori? Sembra proprio di sì. Anche se tutti aspettavano di rivedere Milena nella prosecuzione della fiction. Nulla. Non ci sarà. La riconferma, oltre a Terence Hill sarebbe legata solo Insinna, che conduce L'eredità e il Pranzo è servito.

“Con Flavio Insinna ci siamo sentiti, ma non mi ha detto niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo o magari non lo sapeva ancora”, racconta la Miconi a FanPage. Si tratterebbe, quindi, di un vero colpaccio. E poi La Miconi rincara la dose: “Insinna? Non mi ha detto niente”. La rivoluzione a Don Matteo, a quanto pare, potrebbe nascondere un vero e proprio stravolgimento e una rottura degli equilibri.

