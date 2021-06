Striscia la Notizia, a Forum il raptus incontrollabile di questa donna: "Non resisto", Foti allibito

02 giugno 2021 a

a

a

E ancora una volta Forum, il programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli, si guadagna un posticino nella classifica de "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia. La rubrica, andata in onda nella puntata del primo giugno, ha affidato alla trasmissione un quinto posto. Merito di una ballerina fuori dalle righe. Protagoniste della causa due donne: una più giovane e avvenente dell'altra.

"La mia verginità...". Questa donna impazzisce: scavalca il banchetto, la Palombelli ferma la diretta. Caos totale in studio

La ragazza ha ammesso: "Io quando sento la musica non resisto". Ed ecco che parte. La giovane si è subito scatenata con la salsa, mentre il giudice Francesco Foti ha tentato invano di calmarla: "Basta", ha gridato. Dall'altra parte anche la contendente ha voluto dare prova della sua bravura. Lei però ballando sulle note di Gigi D'Alessio. Insomma un siparietto inaspettato che ha fatto divertire tutto lo studio.

"Chi mi ha messo incinta". Prego? Storia di sesso estremo a Forum, il giudice Foti e la Palombelli sconcertati

Ma Forum non è nuovo a fuoriprogramma. Qualche puntata fa a dare spettacolo era stata signora che ha portato in causa il marito: "Ti spezzo come gli spaghetti, uno a uno", ha minacciato sotto gli occhi sconcertati del giudice. "Signora basta, si calmi perché non esistono questi atteggiamenti. Ritornate al vostro posto ed evitate gestualità che potrebbero essere fraintese", ha così chiesto la toga tentando di riportare l'armonia. "Devi tornare a essere la moglie che eri", ha replicato a quel punto il marito. Ma nessuno dei due, tra ex coniuge e giudice, è riuscito nell'ardua impresa di convincere la signora ormai fuori di sè.

"Ti spezzo". Raptus di questa signora a "Forum", giudice allibito: "Si fermi". Guardate come ha ridotto il marito | Guarda

Qui il video integrale della rubrica di Striscia la Notizia con il siparietto accaduto a Forum

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.