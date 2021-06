Fuori dal coro, Mario Giordano fuori controllo: "Ce l'abbiamo fatta". Abusivo cacciato, lancia bidoni in studio

02 giugno 2021 a

Una vittoria per Fuori dal Coro. Nella puntata di martedì 1 giugno Mario Giordano ha annunciato che la battaglia contro l'avvocato abusivo è stata vinta. Annuncio piovuto in modo rocambolesco, spettacolare, con bidoni scagliati per terra: puro stile-Giordano. Ma tornando alla vicenda del finto legale, tutto ha avuto inizio il 18 maggio, quando un tassista di Milano, Samuele, si era rivolto alla trasmissione di Rete 4. L'uomo, piegato dalla pandemia, chiedeva che gli fosse restituita la propria casa da tempo occupata da un legale che non pagava alcuna spesa, affitto compreso, per ben due anni e mezzo. Dopo essere fuggito alle telecamere di Giordano, il legale aveva preferito riconsegnare le chiavi al proprietario di casa che ora può rientrare nella propria abitazione.

È stata la troupe di Mediaset a mettere piede per la prima volta assieme a Samuele nell'appartamento che si mostra tutto fuorché in ordine. "È tutto rotto e sporco", ha commentato il proprietario per poi aggiungere: "Mi sento più leggero". Emozione anche in studio dove il conduttore non può che festeggiare: "Evviva la casa liberata, brindiamo". Poco prima, a inizio puntata, Giordano lanciando il già citato bidone aveva affermato: "Anche con gli altri ce la facciamo come ce l'abbiamo fatta con Samuele". E in effetti i casi sono numerosissimi.

A Libero Giordano aveva portato l'esempio di Monastier, Treviso: "Qui ad occupare la casa della signora Manuela è una tale Ambimbola in arte Melanie occupatrice seriale di case, con precedenti penali. La quale Melanie non solo, dopo essere stata espulsa, è rientrata bellamente in casa sotto l'occhio dei carabinieri ma ora, credendosi una youtuber, fa pure delle dirette video dalla casa occupata prendendo la proprietaria per i fondelli". Per il giornalista si tratta di un vero e proprio dramma, "il fenomeno dilaga e molti hanno paura a denunciare, perché gli occupanti spesso sono pregiudicati violenti sempre a piede libero e te li puoi trovare sotto casa".

