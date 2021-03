Fuori dal coro, Nicola Porro contro Roberto Speranza: "Ho comprato il suo libro, sapete quanto l'ho pagato?"

31 marzo 2021 a

Dopo il danno la beffa. Non solo il libro di Roberto Speranza è sparito da tutti gli scaffali, ma per averlo bisogna anche sborsare fior fiore di quattrini. A tornare sulla vicenda che vede protagonista la "fatica" del ministro della Salute è Mario Giordano e il suo programma Fuori dal Coro. Con Nicola Porro, collega di Rete Quattro, il conduttore ricorda il libro scritto dall'esponente di LeU in cui predicava la salvezza definitiva dal Covid. Proprio mentre incombeva la seconda ondata, con migliaia di morti in più della prima. Il libro sarebbe dovuto uscire lo scorso ottobre, ma è stato ritirato dagli scaffali.

Pochissimi i lettori che hanno avuto l'onore di avere tra le mani l'opera. Tra questi proprio Porro e Giordano. Ma a quale prezzo? In listino si trova a 11 euro e 69 centesimi, ma - dopo la sparizione - è acquistabile su Ebay alla “modica” cifra di 500 euro. Anche se il volto di Quarta Repubblica ha ammesso di averlo pagato 100 euro in più. Una mazzata, dunque, che scatena Porro: "Quello che noi stiamo facendo è criminale. C’è un progetto politico dietro tutto questo. Io ho letto il libro di Speranza, quello che non è mai uscito”. E il conduttore chiede: "L’hai comprato su Ebay a caro prezzo?”. Porro: “L’ho pagato 600 euro. Tu l’hai pagato di meno?”.

E il collega confessa: “Eh, io un po’ di meno…”. Ma deve essere stato un grande affare, perché come spiega Porro, nel libro è svelata la verità ovvero che “la sinistra grazie a questa pandemia potrà recuperare la sua egemonia culturale". E ancora, si legge nel libro di Speranza: "Sono convinto che abbiamo un’opportunità unica per radicare una nuova idea della sinistra, basata su un impegno di cui oggi tutti riconoscono la necessità: difendere e rilanciare i beni pubblici fondamentali, a partire dalla tutela della salute, del valore dell’istruzione e dalla difesa dell’ambiente". Parole che fanno scattare Porro: "È veramente questo il motivo per il quale dobbiamo stare rinchiusi?".

