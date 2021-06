Oggi è un altro giorno, "è stato un disastro": Loredana Bertè, la rivelazione (molto intima) del suo ex

02 giugno 2021 a

"Il rapporto con lei è stato disastroso": la confessione arriva da Mario Lavezzi, che parla in questi termini del suo precedente rapporto con Loredana Bertè. Intervistato da Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1, il cantautore ha parlato non solo della sua carriera ma anche della sua vita privata. Sulla Bertè, in particolare, ha raccontato: "Abbiamo avuto un rapporto sentimentale che poi è sfociato anche in ambito professionale. Ma devo dire che dal punto di vista sentimentale è stato un vero disastro. Era il periodo dell'amore libero, delle comuni, quindi anche il nostro amore era libero. Avevamo storie parallele mentre stavamo insieme. Quando l'ho conosciuta avevo già una fidanzata, poi Loredana ha sconvolto tutto".

Lavezzi ha spiegato di essere stato colpito subito dall'energia dell'artista. E poi ha svelato un retroscena sul primo incontro con Loredana in un locale: "Le ho fatto sentire una canzone che avevo scritto, a lei è piaciuta e le ho lasciato una cassetta, poi è partita per un servizio fotografico e quando è tornata è nato l'amore".

Infine il racconto del suo incontro con Mogol e Lucio Battisti con cui ha condiviso molti successi. Lavezzi ha definito Battisti come una persona molto precisa, molto impostata: "La scelta delle tonalità, gli arrangiamenti, era molto preciso nel suo lavoro. Lui sceglieva tutto in modo molto meticoloso". In merito alle sue idee politiche, invece, ha detto: "Era un periodo di impegno politico, ma lui scelse di non schierarsi e tutti pensarono fosse di destra ma non lo era".

