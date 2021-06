Striscia la Notizia, Michelle Hunziker su Virginia Raggi: “Con lei si incendiavano solo gli autobus” 

02 giugno 2021 a

Striscia la Notizia ha preso di mira con la sua solita ironia pungente Virginia Raggi, proprio nelle ore in cui è alle prese con la gaffe avvenuta all’inaugurazione della targa in onore di Carlo Azeglio Ciampi, divenuto “Azelio” proprio davanti al presidente Sergio Mattarella. Una figuraccia vera e propria, di quelle difficili da cancellare, anche perché ingigantita dalla bugia subito fatta circolare dall’amministrazione della capitale, secondo cui la targa non poteva essere scoperta perché chi l’aveva montata poco prima l’avrebbe maldestramente danneggiata.

E invece si vedeva chiaramente che la targa riportava un errore gravissimo: tra l’altro la sindaca aveva assicurato che sarebbe subito arrivata la targa sostitutiva con il nome corretto dell’ex presidente della Repubblica, cosa che invece non è avvenuta. Il tg satirico di Canale 5 ha soltanto sfiorato il caso della targa, mandando in onda un servizio in cui Valeria Graci interpreta la madre di Virginia Raggi: “Core de mamma, proprio una figura de m…”.

Tra l’altro la Graci ha intercettato Alessandro Di Battista, al quale ha dichiarato: “Virginia è una che ci crede, infatti crede ancora che esistano i 5 Stelle. Ci è rimasta male che Conte non si fa più sentire, neanche un messaggino, le ho detto che quello sapeva scrivere solo i Dpcm e pure male”. Al termine del servizio, Michelle Hunziker si è lanciata in una battuta sarcastica: “Con la ricandidatura della Raggi si incendia la politica, ed è una novità perché con lei fino ad ora si incendiavano soltanto gli autobus”.

