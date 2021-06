Don Matteo, una clamorosa beffa per Flavio Insinna: rumors sulla prossima stagione, "ridotto" così

03 giugno 2021 a

a

a

Non c'è solo l'addio, dopo oltre due decadi, di Terence Hill in vista della nuova stagione di Don Matteo. Un'altra novità che riguarda sempre il cast dell'adorata serie italiana è la presenza del conduttore televisivo Flavio Insinna. Il romano tornerà a interpretare il capitano Anceschi, personaggio che è stato tra i protagonisti delle prime cinque stagioni, sostituito nella sesta serie dal capitano Tommasi impersonato da Simone Montedoro. A svelare il clamoroso ritorno in scena di Flavio Insinna in Don Matteo è stato il giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis, che sul settimanale DiPiùTv, ha dedicato alcune pagine al conduttore de L'Eredità.

"Non voglio far polemica, però...". Clamoroso, Flavio Insinna prende le distanze da una domanda: il caso a L'Eredità

Insinna vestira quindi nuovamente i panni del capitano Anceschi, ma lo farà soltanto in un episodio della prossima stagione di Don Matteo: "Tornerà nei panni del capitano Ancesci per una puntata" conferma De Andreis nel trafiletto del settimanale intitolato Il ritorno del capitano. Il giornalista ha poi spiegato l'importanza del ruolo del capitano dove, dopo Flavio Insinna, si sono succeduti Simone Montedoro e Maria Chiara Giannetta nei panni di Anna Olivieri. "La notizia era nell'aria da un po', ma poi è stata confermata proprio da questo giornale" ribadisce De Andreis.

Terence Hill lascia Don Matteo dopo 21 anni: clamoroso, ecco chi gli "soffia" il posto nella fiction

I nuovi episodi andranno quindi in onda nella prossima stagione televisiva, come di consueto in prima serata su Rai1. Per Flavio Insinna si preannuncia quindi una stagione piena di impegni, dato che il conduttore romano sarà anche occupato con le registrazione del nuovo quiz show Il pranzo è servito. Dopo l'addio di Terence Hill, il ruolo di Don Matteo verrà invece preso da Raoul Bova. "Entrerò in punta di piedi" ha commentato il nuovo protagonista, spiegando che l'idea degli sceneggiatori sia proprio quella di omaggiare l'incredibile e duraturo percorso instaurato dal veneziano Mario Girotti, in arte Terence Hill.

Raoul Bova al posto di Terence Hill? Don Matteo, quel pesantissimo dubbio sulla new-entry: le voci che scuotono la Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.