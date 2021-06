Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli sulle sue condizioni di salute: "Lo rivedremo presto in tv"

03 giugno 2021 a

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, ospite di Tagadà su La7 condotto da Tiziana Panella ha parlato delle condizioni di salute del presidente Silvio Berlusconi: "Presto lo rivedremo in tv", ha assicurato la forzista, dopo aver rassicurato sulle condizioni dell'ex premier. Lo stesso Silvio Berlusconi aveva rassicurato l'altro giorno sulle sue condizioni di salute, ringraziando "per l'attenzione e la partecipazione" avvertita "in questi mesi difficili" in cui ha dovuto affrontare "una sfida difficile" ossia "le conseguenze e le complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo", aveva detto in un'intervista al Giornale.

Berlusconi aveva poi aggiunto che sta "gradualmente migliorando" e che i medici lo hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza uscire di casa. Il suo ritorno in tv, annunciato dalla Ronzulli, era stato anche sollecitato dalle parole del leader di Forza Italia nell'intervista.

"'Italia sta ripartendo grazie a un cambio di passo del quale sicuramente ha merito il governo di unità nazionale che io per primo ho chiesto e invocato e che senza di noi non si sarebbe mai potuto realizzare", ha rivendicato l'ex presidente del consiglio, rimarcando che ora "il tema decisivo per il futuro del paese è la questione fiscale". Insomma Berlusconi è pronto a scendere ancora una volta in campo.

