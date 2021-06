Piazzapulita, la teoria del dottor Amici: "Ci fanno il vaccino per tenerci ammalati"

04 giugno 2021 a

"Il vaccino complica la vita, vi puo tenere cronicamente ammalati, così dovete acquistare farmaci". Questa la linea del dottore Mariano Amici da mesi. Questo il pensiero del medico di Ardea diventato "famoso" per le sue posizioni contro corrente sulle vaccinazioni anti Covid. Un reportage di PiazzaPulita ha raccontato il suo caso, chiedendosi perché il medico venga ancora pagato del Sistema Sanitario Nazionale.

“Lo stato vuole mantenere la nostra salute o vuole ucciderci per far vedere che gira la peste nera?”, rcconta ancora Amici che a febbraio sempre nella trasmissione di La7 illustrò le sue teorie sul Covid, le stesse con cui consiglia i suoi numerosi pazienti. “I vaccini sono neurotossici, i giovani hanno sempre meno intelligenza viva. Il tampone non serve a nulla. Potete andare in giro senza mascherina”, aveva già raccontato ai microfoni di Corrado Formigli.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato affermò che il dottore era già stato attenzionato. Ma le telecamere della trasmissione sono tornate tre mesi dopo da Amici che è ancora in ambulatorio, e continua a effettuare prestazioni nel suo studio. Angelo Francescato, il Direttore del Distretto dell’Asl in cui opera Amici, a fine aprile aveva detto “Non ho questo potere”. Alessio d’Amato, assessore alla Sanità del Lazio, ha detto invece che "il suo rapporto di lavoro è con l’Asl”. La trasmissione di Formigli, che aveva in studio il professore Andrea Crisanti, si chiede per quanto ancora tempo il dottor Amici possa continuare a svolgere la sua professione.

