PiazzaPulita travolta dagli insulti per la presenza di Rocco Casalino: ""Spu***, vi stracciate le vesti per Giuseppe Conte"

Rocco Casalino è ovunque, anche a PiazzaPulita. Dopo Otto e Mezzo, Live-Non è la d'Urso, Verissimo, DiMartedì e chi più ne ha più ne metta, ecco che il fu portavoce piomba nel salotto di Corrado Formigli. La notizia è stata diffusa dalla pagina Twitter della trasmissione di La7, ma non è passato molto prima che venisse travolta da insulti. Giornalismo mediocre, come finire di spu***. Basta la7, ha perso quel poco di dignitoso che aveva, sono tutti li che si stracciano le vesti per conte e casalino, basta con questa tv", commenta un utente mentre un altro promette "stasera si guarda Netflix". In tanti poi notano una certa somiglianza in fatto di ospitate tra Andrea Scanzi e l'ex gieffino.

Casalino sembra dunque averci preso gusto. La prima apparizione dopo il fine-carriera a Palazzo Chigi a fianco di Giuseppe Conte l'ha concessa a Lilli Gruber. Ma da lì in poi è diventato un prezzemolino con la scusa di promuovere il suo nuovo libro. Ovunque però Casalino si prodiga in sviolinate a favore dell'ex presidente del Consiglio. "Conte leader del Movimento? Sì, ma di un M5S che va totalmente riformato", ha detto a Fuori dal Coro. Mentre a Le Iene ha reso pubblico "l'unico difetto di Conte".

Quale? "Mi correggeva tutte le cose", ha ammesso ai microfoni di Italia Uno. Finito qui? Neanche per sogno, visto e considerato che a L'Aria Che Tira si è lasciato andare a una pemonizione: "Non credo che Conte sarà presto dimenticato. Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo. Proprio tutto questo consenso ha fatto di lui un problema”. Se lo dice lui.

