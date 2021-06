Report fa tremare Mino Raiola: "Abbiamo cercato la sua sede a Malta", trucchetto dietro l'impero?

05 giugno 2021 a

La puntata di lunedì 7 giugno di Report promette di essere esplosiva, al punto che potrebbe aprire un nuovo scandalo sul calcio dall’eco mediatica importante, soprattutto alla vigilia degli Europei che si svolgeranno anche in Italia. Dalle anticipazioni del programma di Rai3 emerge che la redazione di Sigfrido Ranucci si è concentrata molto su Mino Raiola, uno dei più influenti procuratori al mondo con un fatturato di oltre 85 milioni di euro.

Residente a Montecarlo, l’agente - tra gli altri - di Gigio Donarruma ha a Malata la sede della sua società, Three Sport. Ciò gli permette di avere una vantaggiosa tassazione del 5 per cento: la società deve però operare a Malta, dove dalle anticipazioni di Report pare che la sede di tale società sia a dir poco “fantasma”. Ranucci ha tracciato per grandi linee di cosa si occuperà lunedì 7 giugno, tra il ruolo di Raiola e la sua sede, il caso Bonucci-Kulusevski, gli acquisti di Muriqi e Veretout, i contratti di giovani come Scamacca e Rovella.

“Il calcio è omertoso come la mafia”, sono le parole forti utilizzate da Report, che annuncia tempesta su tale universo apparentemente intoccabile. “Nella puntata di lunedì - si legge nelle anticipazioni - prossimo torneremo a parlare di calcio scavando invece tra i suoi mali: corruzione, riciclaggio, conflitti di interesse, a partire dalle compravendite dei campioni. Centinaia di milioni di euro ogni anno nelle mani degli agenti del calcio. Alle loro spalle prolifera una rete di corruzione e riciclaggio sulla quale l’Uefa ha lasciato l’allarme”.

