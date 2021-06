Michele Merlo, "mandato via dal pronto soccorso il giorno prima dell'emorragia". Nuove rivelazione sulla star di Amici

06 giugno 2021 a

Michele Merlo, noto come Mike Bird, è ancora in pericolo di vita, ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna. Colpito da una leucemia fulminante mentre era a cena a casa di amici. La famiglia rivela disperata: "Stava male da giorni, rispedito a casa da un altro pronto soccorso che ha scambiato i sintomi per una banale forma virale, semplici placche alla gola. Ora le sue condizioni peggiorano di ora in ora".

"Michele si sentiva male da giorni e mercoledì 2 giugno si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì 4, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione". I familiari però smentiscono "categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale", fa sapere sempre la famiglia in una nota.

Michele Merlo, 28 anni, è appunto un cantante conosciuto come Mike Bird ed ex concorrente di X Factor e Amici di Maria De Filippi nel 2017. Sin da subito sui social si sono rincorsi i messaggi di affetto e incoraggiamento. A partire da Emma Marrone, sua coach all’interno del talent di Canale5, che su Twitter scrive: "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!". All’appello si è unito anche Ermal Meta, giurato di quella edizione, così come Francesco Facchinetti e il concorrente di quest’anno di Amici Aka7even. E anche i suoi compagni di viaggio nella trasmissione tv. Riki ha scritto su Instagram: "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te".

