Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la verità sulla brutale rissa con Fabrizio Corona: "Mi facevano segni, me ne sono fregata"

A poche ore dalla finale della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi, tra l'altro in piena pandemia, la padrona di casa di Canale 5 ha rilasciato una lunga intervista a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano Magazine. Ovviamente si è parlato tanto dell'Isola, ma anche di tutto il resto, noto e meno noto.

Come lo storico episodio della lite con Fabrizio Corona durante la diretta del Grande Fratello Vip. Una cosa preparata a tavolino? "Non era preparata - ha risposto Ilary Blasi - se l'avessi detto a qualcuno non me l'avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia - ha chiosato - io da spettatrice mi sarei divertita".

In un mondo complesso come quello della tv e dello spettacolo, Blasi conserva a distanza di anni un rapporto molto stretto con Silvia Toffanin: "Sono quasi vent’anni che siamo amiche, da Passaparola non ci siamo mai mollate. Magari ci frequentiamo poco perché viviamo in città diverse ma il nostro legame è molto forte. Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre - ha dichiarato nell'intervista con Candela - perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia".

