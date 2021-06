Mezz'ora in più, rissa senza precedenti tra Annunziata e Santoro: "Domande vietate", "Vuoi darmi lezioni?". Volano stracci

07 giugno 2021 a

a

a

Ed è scontro tra Lucia Annunziata e Michele Santoro. L'ospitata dell'ex volto Rai a Mezz'ora in più su Rai 3 si è trasformata in un botta e risposta durissimo. Ad accendere la miccia i vaccini e la mancanza di voci contrarie lamentate da Santoro: "Gli scienziati non sono Dio, devono fornirmi i dati per prendere le decisioni". "Ma né tu né io siamo in grado di leggerli", ha prontamente replicato la conduttrice mentre il collega rincarava la dose: "Allora dobbiamo farci governare dagli scienziati? Ci sarà qualcuno che li deve saper leggere. Il rischio per me è metterli sul piedistallo come se fossero degli dei. Pretendo che mi diano quanti più dati possibile per verificare che le loro teorie siano corrette". Frasi che hanno scatenato la Annunziata, pronta a incalzare nel chiedere se "vuoi criticare la politica, gli scienziati o tutti e due?".

"Tassa di successione? Non capisco perché inventano cose astruse", Calenda dall'Annunziata, schiaffo a Letta

Ma Santoro non si è arreso e fermo sulle sue posizioni ha rivendicato "più democrazia nel mio Paese". Nel mirino del giornalista ci sono finiti anche i politici, accusati di aver utilizzato gli esperti del Covid. La situazione è però diventata piano piano più incandescente: "Poi se a te stanno bene i telegiornali che non danno spazio a opinioni critiche che ci sono e che corrisponde al 30 per cento dell’opinione pubblica, dimmi tu se questo è normale", ha sbottato a quel punto il fu conduttore di AnnoZero.

"Leggila o querelo". Lucia Annunziata 'minacciata' da Giuseppe Conte, la resa in diretta tv: un grosso caso in Rai

Presa in contropiede, la Annunziata non ha gradito la stoccata: "Intanto voglio dirti che io sono giornalista e mi assumo la responsabilità di quello che faccio io, credo che sia ingiusto da parte mia criticare i colleghi". Finita qui? Neanche per sogno perché la Annunziata non ha affatto preso bene la critica del collega: "Scusa ma tu adesso non eserciti nel senso che non hai una tua trasmissione e vieni qui a farci notare queste cose? Vuoi darmi lezioni?". A sua volta Santoro ha risposto per le rime: "Non si possono fare domande". E ancora: "Non ho una mia trasmissione ma sono un giornalista". Poi si è alzato ed è andato via ancora borbottando con ilarità: "Io non esercito...".

"Abusi e minacce", Annunziata molestata per tre anni da Casalino: il report e la vergona del portavoce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.