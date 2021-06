Cartabianca, Marco Travaglio su Giorgia Meloni: "Il sistema la accetterà? Conte mandato via per molto meno"

08 giugno 2021 a

a

a

Marco Travaglio è il primo ospite di Bianca Berlinguer nel suo programma Carta Bianca, in onda su Rai Tre. Il direttore del Fatto quotidiano parla dell'attuale situazione politica e del governo Draghi e delle differenze con la compagine guidata da Conte: "Io critico le cose che non mi piacciono di questo esecutivo, come facevo con i governi precedenti. Non mi piace il condono fiscale, non mi piace il pasticcio degli open day Astrazeneca per i più giovani", precisa Travaglio.

Incidente per Mauro Corona. La Berlinguer interrompe la diretta, Salvini senza parole: "Doppia frattura"

Il giornalista analizza anche il momento attuale del centrodestra e la nuova questione della federazione Lega-Fi: "Salvini sta cercando in tutti i modi di inglobare Forza Italia per allontanare il momento in cui la Meloni lo sorpasserà. Bisogna vedere se il sistema accetterà la Meloni. Hanno mandato via Conte per molto meno, perché il sistema non ha accettato un uomo fuori dalle consuete lobby", precisa ancora Travaglio.

"Salgono i contagi e poi che si fa?". Massimo Galli 'tifa' Covid e lo ribadisce pure dalla Berlinguer: "Quello di Draghi non è rischio calcolato"

Infine un appunto anche sui Cinque Stelle: ""I Cinque Stelle non dovrebbero buttare giù il governo, sarebbero degli irresponsabili. Ma devono far contare i loro voti in Parlamento per influenzare il governo affinché sia più ecologista e legalitario", chiarisce Travaglio che parlando del governo Draghi ha spiegato che il governo Draghi è un " governo di centrodestra, mascherato da governo di larghe vedute". Chiarendo anche che la politica di Draghi favorirà la destra, a discapito di Pd e M5s quando si tornerà a votare per le elezioni politiche.

Video su questo argomento "Bambino rit***o". Fin dove si spinge Travaglio contro Sallusti. E i disabili insorgono: "Stanchi di tanta superficialità"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.