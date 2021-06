Storie Italiane, Gessica Notaro e il volto tv: "Una delle persone più importanti della mia vita", ciò che nessuno sapeva

09 giugno 2021 a

Gessica Notaro è stata ospite di Eleonora Daniele anche nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 9 giugno, in onda su Rai 1. Ha commentato alcune vicende di cronaca, come quella relativa alla scomparsa di Saman Abbas, la ragazza pakistana della quale si cerca il corpo senza vita e ha rivisto Cesare Bocci, con il quale ha condiviso l’avventura a Ballando con le stelle tre anni fa, partecipando in coppia con Stefano Oradei. “E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita” ha dichiarato a tal proposito.

Sempre ricordando la sua partecipazione a Ballando con le stelle non ha nascosto di provare un grande affetto per Cesare Bocci, rivelando: “L’ho conosciuto proprio a Ballando, è una delle persone più importanti della mia vita e gli voglio un bene dell’anima. Purtroppo non posso abbracciarlo", ha detto subito dopo, mandandogli un bacio a distanza. E anche il Mimì Augello di Montalbano a Storie Italiane ha ricordato la sua avventura a Ballando, parlando di Alessandra Tripoli.

La Notaro nel frattempo è in libreria con Nata sotto una buona stella. A parlare del libro di Gessica Notaro in questi giorni è stato anche Roberto Alessi sulle pagine di Novella 2000, dove ha dichiarato: “Il titolo è difficile da capire, ma non vedo l’ora di leggere il libro”.

