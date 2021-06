Storie italiane, l'indiscrezione Rai su Eleonora Daniele: arriva la riconferma

10 giugno 2021 a

Eleonora Daniele riconfermata anche per la prossima stagione televisiva. Il suo talk del mattino su Rai1, Storie italiane, è un prodotto rodato e sicuro. Piace al pubblico e alla Rete, che l'ha inserito nel nuovo palinsesto a partire da settembre. Inchieste, cronaca, attualità e spettacolo: a Storie italiane c'è tutto questo e molto di più in ogni puntata, rigorosamente in diretta dalle 10 alle 12 su Rai1. Gli ascolti sono altied il programma incassa un altro premio: quello "qualità Rai" (qualitel) con un dato molto buono del 7,4, insomma Storie italiane è tra i migliori nei programmi di informazione. Non è l'unico premio che il programma condotto dalla Daniele riceve negli anni. Più di una volta è stato insignito dal MoiGe, Movimento Genitori, come un programma di alta qualità per le tematiche sociali trattate nel corso degli anni.



Ora la Daniele, che il 25 maggio del 2020 è diventata mamma, sta per andare in vacanza. Un po' di meritato relax prima del ritorno a Saxa Rubra il 13 settembre, quando andrà in onda la prima puntata della prossima stagione di Storie italiane. Per sua figlia Carlotta, una bimba bellissima che è comparsa sulla copertina di Oggi questa settimana, la seconda estate al mare. Quest'anno sicuramente correrà sulla sabbia con secchiello e cappellino in testa. Ed Eleonora, una mamma molto attenta e presente nonostante un lavoro impegnativo, è pronta a staccare la spina un mese e mezzo. Sole, relax e famiglia.

