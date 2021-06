Le Iene, il noto chef nello scandalo delle baby-prostitute: violenze sessuali e minacce, un terremoto         

10 giugno 2021 a

Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta de Le Iene che ha svelato un giro di prostituzione minorile a Palermo. Col conseguente arresto di Francesco Pampa e Max Vicari, due manager dell'agenzia Vanity Models. Secondo quanto riportato da Dagospia, l'Agenzia offriva ragazze minorenni anche a "clienti di 70 e 80 anni". Ai festini, dove di solito scorrevano fiumi di alcol e in alcuni casi anche droga, sono stati avvistati pure dei volti noti. Una delle vittime, infatti, ha parlato di allevatori di cavalli arabi, di agenti dello spettacolo e di uno chef “molto famoso”.

Adesso ci si chiede chi sarà mai questo cuoco così noto. Ma per ora non è dato sapere. Nel servizio de Le Iene andato in onda martedì 8 giugno, l'inviata Veronica Ruggeri ha incontrato una ragazza che a 15 anni, ai tempi in cui lavorava per l'agenzia di moda, sarebbe stata costretta a prostituirsi dai due gestori dell'agenzia. "Oltre all'agenzia di moda c'era molto altro sotto, molto schifo", ha raccontato Giulia, un'altra ragazza che ha lavorato per Vanity Models e che si è fatta intervistare dal programma di Italia 1.

Nel servizio, inoltre, fanno venire i brividi le testimonianze di alcune delle ragazze coinvolte: "Ricordo che lui è venuto alle spalle e mi diceva 'statti ferma'. Metteva un foglio davanti alla telecamera e iniziava a toccarmi". Sono seguiti, poi, altri racconti di violenze che comprendono rapporti vaginali e orali forzati, cui le ragazze non sono riuscite ad opporsi. Le giovani erano quasi sempre minorenni, nell'inchiesta si parla addirittura di alcune tredicenni.

