Caduta Libera, un incubo fino al 30 agosto? Mediaset, la scelta: a cosa è costretto Gerry Scotti

Per i fan di Caduta Libera, il programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5, è un periodaccio: Mediaset, infatti, ha deciso di mandare in onda per tutta l'estate delle repliche del seguitissimo show. E lo share, per inciso, sta lì a dimostrarlo: langue, i risultati non sono certo quelli sperati. E così, il Biscione avrebbe deciso di muoversi. Certo non per tempo, ma di muoversi.

Secondo quanto rivela davidamaggio.it, infatti, dal 30 agosto Gerry Scotti tornerà in onda con le nuove puntate di Caduta Libera. Insomma, le nuove puntate arriveranno ma il pubblico affezionato al format dovrà attendere. E parecchio. Per inciso, quella che inizierà al termine di agosto, sarà la decima edizione di Caduta Libera: puntate nuove di zecca che, per certo, daranno ben altri riscontri in termini di ascolti.

Qualche giorno fa, lo stesso Gerry Scotti aveva mostrato di non gradire del tutto la scelta di proporre soltanto delle repliche per tutta l'estate: "Se servono a salvare posti di lavoro e a sanare i bilanci, ben vengano, purché non vadano avanti per secoli", aveva tagliato corto. Il riferimento, però, era dovuto anche al fatto che Mediaset aveva deciso, durante la pandemia, di trasmettere le repliche di Avanti un altro a discapito delle 50 puntate inedite di Caduta Libera, già confezionate ma non ancora proposte al pubblico. Il punto è che la Rai, in controprogrammazione, schierava l'artiglieria pesante, con Reazione a Catena di Marco Liorni, che in termini di share ha letteralmente fatto il botto.

