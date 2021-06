Domenica In, Mara Venier e la paralisi facciale: "Prima la salute", drammatiche indiscrezioni sul programma

12 giugno 2021 a

Mara Venier sta vivendo una situazione molto particolare: per colpa di un intervento ai denti non andato a buon fine ha avuto una serie di problemi seri, che hanno reso necessario una ulteriore operazione. Un problema di salute assolutamente imprevisto che ha gettato nello sconforto la conduttrice di Rai 1, ma fortunatamente risolvibile: lo ha spiegato il marito Nicola Carraro, anche se ci sarà bisogno di tempo.

Dopo aver raccontato per filo e per segno cosa le è successo, Mara Venier continua ad aggiornare i suoi fan sui social: l’ultimo video breve che ha condiviso la ritrae con i due nipoti che le dimostrano tutto il loro affetto in un momento così complicato. Così come continuano ad arrivare i messaggi da parte di amici e colleghi del mondo della televisione e dello spettacolo: nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Alberto Matano le ha mandato un forte abbraccio, al quale si è associata Katia Ricciarelli, che è una amica di lunga data della Venier.

La quale cercherà di tornare in tv per le ultime due puntate di Domenica In: domani 13 giugno non andrà in onda come già previsto prima del problema ai denti, ma il marito Carraro si è detto sicuro che Mara riuscirà a tornare per le puntate del 20 e il 27 giugno, in modo da rispettare l’impegno con Rai 1. Anche se a questo punto la priorità assoluta resta la sua salute.

