Rosalinda Cannavò massacrata per questa frase: "La verità? Le donne al volante..."

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

a

a

E si scatena la polemica sui social. Ora Rosalinda Cannavò deve fare i conti con l’ultimo post che ha sollevato un polverone. Il tutto per il tema: donne al volante. Sui social, dove la Cannavò, va fortissima, ecco che scrive: “Andrea fa bene a non darmi la macchina, noi donne non siamo eccezionali alla guida”. Questa frase scatena di tutto. "Ieri sono andata a letto prestissimo, ero cotta. Mi sono fatta Torino Milano da sola e come vedete sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina. Sono stata al Grande Fratello, poi sono andata a Milano e non avevo un mezzo, Andrea non me lo faceva guidare, giustamente", dice.

"Ero già adulta". Molestie sessuali, il demone di Arisa: la confessione a monosillabi, cala il gelo in studio

Rosalinda continua lasciando i followers abbastanza spiazzati. “Parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo proprio così eccezionali alla guida, io in particolare modo". E dopo queste frasi su Twitter succede di tutto. "Mi vergogno per lei. E ha pure tutte quelle ragazze che la seguono", scrive un utente. A valanga i commenti non mancano, si apre un vero e proprio caso che lascia tutti a bocca aperta.

"A 52 anni sono ancora vergine". Rosalinda Celentano sconvolge la Fagnani: "Ho la muraglia cinese, lo vuoi sapere?"

Qualcuno definisce Rosalinda “cintura nera” di gaffes. Sarà cosi? Zenga, di cui si è innamorata nella casa del GfVip, non commenta. Per adesso. Ma sembra che sia pronto a difendere Rosalinda in ogni modo. Nello scorso weekend i followers hanno notato Zenga jr a Numana: un fine settimana tutto all’insegna della famiglia. Relax puro e basta, lontano dai riflettori e dal gossip, ma solo per poche ore. E’ bastato un post di Rosalinda per mettere in moto la macchina della cronaca rosa.

Omicidio o suicidio? Il cerchio si stringe, Manuela Arcuri avvistata in procura: ecco chi trema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.