Isola dei Famosi, bomba di gossip su Miryea Stabile: lei e Achille Lauro... clamoroso

Miryea Stabile è diventata famosa dopo la vittoria nel programma La pupa e il secchione (e viceversa): bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita” . Poi é approdata all’ Isola dei Famosi” dove per un pelo non ha raggiunto la finale. Ieri sera infatti é stata eliminata. Su di lei un rumor fresco fresco. Ma é vero, come dicono in tanti, che ha avuto un flirt con Achille Lauro?

***

Ieri sera penultimo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Dopo quasi quattro interminabili ore si sono decisi i finalisti : sono Andrea Cerioli , Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti. Awed e Matteo al televoto La Marchetti é il leader e quindi immune. Tra nomination, televoto flash a gogó e lo spacco abissale di Ilary Blasi, i momenti (si fa per dire) clou sono stati le lacrime di Ignazio Moser alla vista del padre, il bagno nudi della Marchetti con Roberto Ciufoli e l’eliminazione di Isolde Kostner che per salvarsi si era mostrata nella improbabilissima versione di cubista...

***

Dayane Mello e Rosalinda Cannavó, alias Adua Del Vesco, sono di nuovo insieme, vicine vicine, dopo il secondo terribile lutto della brasiliana. Le due ex concorrenti del GF Vip si riuniscono per un progetto insieme a sole ventiquattro ore dalla morte della mamma della modella 32enne, deceduta per un cancro che non le ha dato scampo. Si abbracciano strette e fanno sognare i fan. “Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre con te”, scrive Dayane. Pare peró che la Mello sia sempre più in intimità con Taylor Mega...

***

Il 28 Maggio é stato consegnato il premio della Regione Lombardia a chi si è distinto nel campo del Sociale :tra i premiati Francesco Tambasco della Mediolanum Ambulanze di Milano.

***

La Marchesa Daniela del Secco d’Aragona si è laureata in Estetologia, distinguendosi subito come un’esperta del “bon ton”, nonché di stile e del bello. È quella che si definisce un’esteta. Dal 23 settembre 1992 è iscritta all’ordine nazionale dei giornalisti della Lombardia. Ha infatti gestito come responsabile la pagina “Moda-Bellezza e personaggi” per la Gazzetta di Piacenza e Lodi, oltre ad aver collaborato con vari quotidiani come Il Giornale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione. Ora la sua rubrica su Il Giornale é un must. Tra poco un nuovo format da lei ideato sul galateo

***

Dal Bolognese a Roma e a Milano .Questo ristorante famoso in tutto il mondo, a Milano è a due passi dal Duomo, celebre per i piatti della tradizione emiliana come suggerito dal nome. L’Emilia in tutte le sue sfaccettature, sarà per questo che anche Kim Kardashian e Kaney West quando sono in Italia ne fanno una tappa fissa, come i Ferragnez che amano portare il loro Leo a mangiare li con loro. A Roma é storia. Il patron Alfredo Tomaselli é un’icona grazie alla sua nobile gentilezza.

Durante una serata ,tempo fa, Andrea Damante incitava tutto il pubblico femminile a prendere in considerazione l’amico Ignazio, come se fosse single. Queste le sue parole:Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser! Qusto non aveva fatto piacere a Cecilia Rodriguez, fidanzata di Moser. Ci son stati problemi, ma ieri sera Damante era in studio all’Isola dei Famosi a sostenere l’amico Ignazio.

Monica Setta vola al 24 per cento con Uno mattina in famiglia che si concluderà questa stagione il 27 giugno.Monica Setta e Tiberio Timperi lasceranno il posto all’altrettanto favolosa coppia Beppe Convertini e Anna Falchi. Ma per la conduttrice pugliese è una stagione d’oro. A metà giugno conclude anche le 22 puntate della trasmissione al femminile su Isoradio mentre il suo libro Quadrare i conti manuale di economia per le famiglia(Rai libri) è pronto ad una terza edizione e scala le classifiche di vendita sulle piattaforme di digitali. Prima di venire in Puglia c’è ancora da lavorare per Monica. Le prossime ospiti di Isoradio? Roberta Capua, Adriana volpe Milena Miconi, Tonia Strippoli, Paola Quattrini, Benedicta Boccoli, Antonella Martinelli e Lidia Schillaci.

***

Giovanni Bozzetti è conosciuto dal mondo della moda per aver ricoperto la carica di Assessore del Comune di Milano con delega alla Moda e Presidente del Comitato regionale “Lombardia per la Moda” . Nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli, sia come imprenditore, manager e docente, contribuendo in ogni attività alla valorizzazione del nostro Paese. Oggi ha scritto un libro condividendo le sue esperienze di quasi 20 anni di frequentazione degli Emirati illustrandone la storia, i valori, la cultura, l’economia, la tolleranza e l’ambiente business friendly al di là degli stereotipi e dei falsi miti. Un libro che insegna come comportarsi tra tradizioni e galateo sia nella vita sociale che negli affari e che descrive come aver successo con le proprie aziende. Un libro che, visto il grande interesse, ora sará tradotto in inglese. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano una realtà politica, sociale e culturale pressoché unica nel panorama mediorientale: un crocevia di persone, idee, tecnologie e scambi commerciali. Sono il nuovo centro del business mondiale, ma in tanti ne parlano e pochi li conoscono veramente.Questo libro racconta gli Emirati attraverso la storia, la realtà odierna, le dinamiche che animano gli affari e la vita di tutti i giorni, permettendo a chiunque di comprenderne ogni segreto al di là degli stereotipi e dei falsi miti.Un vademecum per orientarsi fra tradizioni locali e galateo, utile sia a chi è interessato agli Emirati per motivi di business, sia a chi vuole scoprirli come semplice visitatore.EMIRATI: NULLA È IMPOSSIBILE Guida al nuovo centro mondiale del business

***

Il tempio del gusto spalanca di nuovo, finalmente, le proprie porte: nella monumentale cornice di Piazza della Repubblica a Roma, riapre il Ristorante Tazio dell’Anantara Palazzo Naiadi.Già preso d’assalto da ministri italiani e internazionali, principi arabi, attori, sportivi e vip. Ma anche e soprattutto dagli amici innamorati della cucina dello Chef Niko Sinisgalli.La stessa passione e la stessa qualità di sempre, ma un menù completamente nuovo, frutto dello studio approfondito e amorevole, “figlio” dello stop imposto dalla pandemia. Una degustazione che sfocia in autentiche opere d’arte, con piatti che, più che a portate, assomigliano tanto a dei quadri.E ancora, sul fronte dei vini, la più grande delle novità: entra in squadra, infatti, Carlo Attisano. Italo-scozzese, vicepresidente della Worldwide Sommelier Association, nonché vicepresidente della Fondazione Italiana Sommelier.Maria Rosito, manager e pr, si sta occupando personalmente delle prenotazioni, con tutti i tavoli già praticamente impegnati almeno fino al 2 giugno. Questo per dare comunque una risposta certa alla ripresa. Lo dice sorridendo, ma con la convinzione grande di chi riparte con l’entusiasmo, con il cuore e con la voglia: «Noi ci siamo!».

***

Tommaso Zorzi scritto su Instagram di frequentare l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani senza però farne mai il nome, ma dicendo apertamente: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità“. E chi se ne frega...

Solo un pettegolezzo?A quanto pare, Lorella Cuccarini sta per appropriarsi della domenica pomeriggio di Canale 5. Le prima indiscrezioni erano arrivate da parte di TvBlog ed avevano rapidamente preso piede. Ora, a confermare queste parole arrivano le informazioni postate da The Post Internazionale. A prendere la decisione di affidare questo importante appuntamento alla Cuccarini sarebbe stata Maria De Filippi che, come si sa, non nutre simpatia verso Barbara D’Urso...

***

Dopo il successo nel 2019 Vurria milano apre una seconda location a moscova Una pizzeria dallo stile moderno sia nella scelta dei locali che nell’impasto. L ingrediente che la caratterizza è laloe vera che, unita alle farine di tipo 1 e alla lievitazione di almeno 30 ore, gli conferisce particolare leggerezza e digeribilità, senza alterarne il gusto. Non da meno la scelta dei fritti ed antipasti. Ad ogni mese inoltre è abbinata una pizza speciale. L’imprenditore Fabrizio Margarita che nutre un’esperienza ventennale a Londra ha deciso di investire in questo nuovo progetto milanese che sta dando i propri frutti. Alla pizza sono abbinate selezioni di bibite ricercate e birre rigorosamente artigianali. Anche la scelta dei liquori è decisamente d’eccezione con solo prodotti nastro d’oro della penisola sorrentina .

***

Sono state le veline più lomgeve e, dopo quattro anni, si preparano a dire addio all’amato tg satirico. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le veline di Striscia la Notizia. Nel salotto di Verissimo le due ballerine hanno confessato che sabato 12 giugno quella dello storico tg satirico sarà, per loro, l’ultima puntata. Peccato che nessuno in questi quattro anni si sia accorto di loro.

***

Un gran tifoso», ha commentato Luciano Moggi al telefono con MOW circa l'ingresso di Maurizio Arrivabene nel ruolo di nuovo amministratore delegato della Juventus. «Lo conosco da tempo – ha spiegato al magazine lifestyle di AM Network - ed è una persona saggia, che può dire la sua nell’economia della squadra. È un gran tifoso della Juventus, e anche quando era alla Ferrari so che non ha mai perso una partita. Credo sia una buona scelta per i bianconeri, di una persona riflessiva che cerca sempre di guardare al futuro».

***

Innovazione in chiave green, per il periodico Novella 2000: lo storico settimanale, diretto da Roberto Alessi ed edito da Visibilia, in edicola con il primo numero stampato su carta riciclata al 100%. La nota rivista è nata agli inizi del Novecento e, da oltre un secolo, racconta agli italiani: il costume e la società, i pettegolezzi del mondo dello spettacolo e gli scoop della cronaca rosa. In cento anni, autorevoli firme e grandi autori hanno collaborato alle pagine di Novella 2000 in edicola, quali: Gabriele D'Annunzio, Grazia Deledda, Luigi Pirandello ed Enzo Biagi. Ma la svolta ecologica del settimanale arriva a maggio 2021 ed è sintetizzata nel termine coniato per l'occasione dal direttore Roberto Alessi: "ecomagazine". A celebrare la rivoluzione verde della popolare rivista è l'editore Daniela Santanché.

***

Ludovico Tersigni debutta nel mondo della conduzione a X Factor dato che di lavoro fa l’attore (Skam Italia, Summertime..) e Sky avrebbe deciso di confermare in toto la giuria dello scorso anno, ovvero Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton.

***

Katia Ricci, la colorata look maker.Un mondo a colori quello della nota look maker Katia. Ricci che della sua passione ne ha fatto una vera e propria attività lavorativa. Lei, che conosce perfettamente i canoni morfologici del viso, del corpo , i colori amici e quelli nemici, le tendenze in auge, è un vero e punto di riferimento per coloro che le si affidano per poter apparire al meglio. Non sbaglia un colpo, ha devastato scontatissimi look di personaggi noti e “old style”, messo in discussione il lavoro di affermati styling creando non poche controversie.

“ il vero segreto sta nella trasgressione delle tendenze, mai copiare qualcosa ma personalizzare è la parola chiave della riuscita”, l’affermazione di Katia a noi della stampa. Un segreto, anche io l’ho provata ed... i risultati si vedono.

***

E' un antieroe moderno che si batte per smascherare le ipocrisie della società, Riccardo Gaston, l'investigatore privato protagonista del poliziesco ambientato tra Roma e Napoli, 'Il rosario di madreperla' di Valerio Molinaro, pubblicato da Echos Edizioni. Sceneggiatore, regista teatrale, autore di gialli, Molinaro ci propone un fight club all'italiana, rivelando il lato oscuro delle città tra spaccio, ricettazione e traffici illegali. Alcolizzato, solitario e cinico Gaston affronta la vita con il disincanto di chi ha perso tutto. Quando il padre di Elisa, una ragazza che Gaston era riuscito a mettere in salvo durante una rapina a Roma, lo invita a Napoli per affidargli un caso per conto del fratello, padre superiore della parrocchia del Purgatorio ad Arco, l'investigatore privato si trova coinvolto in un caso complicato e quello che scoprirà dovrà restare segreto. Nella chiesa di Via dei Tribunali è stato trovato il cadavere di don Augusto Romero, un prelato che faceva uso di cocaina, coinvolto nella sparizione di alcuni ragazzi. Gaston deve muoversi in punta di piedi in una Napoli notturna, lontana dalle belle immagini di cartolina che affascinano i turisti e deve far ricorso a tutto il suo intuito per capire chi conduce il gioco e muove i fili, manovrando le persone come tanti burattini.Nato a Roma nel 1984, Molinaro è autore dei gialli 'A sei miglia da L'Avana' e de 'Gli Orchi non sempre sono verdi' usciti per Newton Compton. Da autore e regista teatrale ha scritto e diretto Allora si può, Sono pulp perché mi chiamo Bukowski, Gratta Gratta Bang Bang! e un musical tratto dal film d'animazione Nightmare Before Christmas. Ha lavorato come aiuto-regista di Gino Landi per la commedia Il letto ovale e successivamente ha affiancato Pino Quartullo nello spettacolo Occhio a quei due con Lillo e Greg.

***

Con la nuova collezione di Vittorio Camaiani primavera/estate 2021, presentata in anteprima nazionale il 23 maggio 2021 nella Coffee House di Palazzo Colonna da Elena Parmegiani, piena di colore e di speranza, il couturier si confronta con un elemento iconico della Couture stessa, il fiocco.Questo motivo ispiratore della collezione parte da lontano, sia come riferimento simbolico alla storia dell’Alta Moda sia come elemento che si intreccia con la storia personale di Camaiani.L’anno scorso lo stilista ha ricevuto infatti in dono dal figlio della sua amica Emanuela di Castelbarco, nipote di Arturo Toscanini e figlia di Wally recentemente scomparsa, una ricca collezione di fiocchi, velette, guanti e altri accessori appartenuti ad Emanuela e alla madre.Aprendo quelle scatole hanno improvvisamente ripreso vita i tempi delle leggendarie Prime della Scala di Milano e di quegli eventi mondani in cui Emanuela e la madre erano celebri per le toilettes elegantissime e per i tocchi ricercati e molto personali dei loro outfit. Tenendo in mano questi “reperti” del tempo che fu, Camaiani ha ripercorso col pensiero la storia stessa dell’Alta Moda rimanendo affascinato da un elemento decorativo ricorrente, per l’appunto il fiocco, che ritorna su abiti e cappelli in tutte le varie epoche della storia della moda e che è stato più volte celebrato dai grandi del passato, da Dior a Saint Laurent.In un tempo complesso come quello attuale, Vittorio Camaiani ha voluto da un lato tornare a sognare quelle epoche glamour e spensierate del passato, dall’altro ha voluto immaginare un presente nel quale far rinascere, pur in chiave moderna, il gusto per l’eleganza e per il dettaglio che sono tratti distintivi della Couture stessa. Ma il sogno di Camaiani non si ferma soltanto all’omaggio di un tempo per molti versi migliore dell’oggi in senso estetico.



***

La fantasia dello stilista è corsa con questa collezione a immaginare un futuro prossimo in cui si torni a vivere il senso dei legami, della vicinanza e di quegli abbracci che sono attualmente negati. Il fiocco è dunque simbolo anche di questo per lo stilista, che guarda con fiducia a un prossimo cambiamento della situazione generale. Passato, presente e futuro, come se fossero legati dai fiocchi di cui questa collezione è particolarmente ricca, si intrecciano abito dopo abito e costruiscono una storia piena di spunti cromatici e di soluzioni stilistiche che testimoniano la costante ricerca del nuovo e del bello di Vittorio Camaiani.Applausi nelle uscite in cui il fiocco diventa abito, viene tratteggiato su casacche di lino, si appoggia sulle spalle di abitini a trapezio, il fiocco tocca persino la parte folk, viene ricamato sulle giacche per unire fiori, animali e pannelli di tessuti diversi o ancora si ritrova nei soprabiti di tessuto jaquard che si legano a fiocco. Il fiocco ritorna in ogni capo di questa collezione eclettica e giocosa, dominata da una palette cromatica caleidoscopica che spazia dai colori di terra al verde smeraldo, dai gialli ai fucsia ai blu.Anche la scelta dei tessuti utilizzati è molto variegata, con escursioni dai tessuti più strettamente estivi e disinvolti come il lino e il piquet a quelli più classicamente couture come il taffetà, l’organza e la seta jaquard. Vittorio Camaiani ama la “contaminazione” della sua alta moda con tessuti per tradizione considerati sportivi e in questa collezione inserisce anche un gioco tra il denim, presente in numerosi capi, e tessuti preziosi e ricami in cristalli. Non manca infine l’uso dei batik collezionati dallo stilista nei suoi viaggi in Oriente. Tra gli ospiti presenti all’iniziativa laPresidente di Officine Creative Roma, Laura Colabucci,in esposizione con il Lux Area Center di Artigiani in Mostra, gli attori Vincenzo Bocciarelli, Howard Ross, Eliana Miglio, Antonella Salvucci, il Principe Guglielmo Giovanelli, la marchesa Arianna Incisa di Camerana, il fotografo Roberto Granata, gli artisti Massimo Bomba, Ilian Rachov e Amedeo Brogli.Tra gli sponsor dell’iniziativa: Vivi Make up di Viviana Ramassotto per il make up, Compagnia della Bellezzaper l’hairstylist, All Com audio/video, Luxonskincosmetici di lusso Made in Italy, Mood Style 2018 che nasce da anni di ricerca nel mondo dell’arte e dei gioielli e delle eccellenze italiane.

***

Si è appena svolto, con grande successo, in zona Castelli Romani, un importante appuntamento con la Scienza. Ad organizzarlo, ilRotary Club Roma Castelli Romani, presieduto dall’Avv. Maria Elisa Lucchetta Quercia.

Il Forum scientifico, dal titolo “Energia ed Ambiente”, ha avuto luogo nella mattinata del 29 maggio a Castel Gandolfo presso il Centro Mariapoli, ed ha trattato l’impatto ambientale delle fonti energetiche, a beneficio del territorio ma non solo.

Il Generale dell’Aereonautica Francesco Catalano, rotariano dal 1985, attivo nella preparazione di questo Forum, aveva anticipato l’happening: con queste parole “L’elevata intensità abitativa, la concentrazione di attività produttive, la stretta contiguità territoriale con la metropoli capitolina, lasciano pensare che le azioni da intraprendere sul fronte delle fonti energetiche per una significativa riduzione delle emissioni inquinanti, sia a livello locale sia a livello globale, non possano essere circoscritte all’area metropolitana, ma debbano necessariamente coinvolgere tutto il territorio dell’ hinterland romano ed in particolare, l’area dei Castelli Romani, sensibilizzando l’opinione pubblica e stimolando gli addetti ai lavori, sia pubblici che privati”.

Il Rotary, fondato a Chicago il 23 febbraio 1905 dall’Avvocato Paul Harris, è un’associazione internazionale di servizio tra le più rappresentate e le più rappresentative al mondo, ed è costituita da uomini e donne provenienti dal mondo degli affari e delle professioni, che si impegnano per realizzare progetti umanitari e di assistenza alle comunità, incoraggiare il rispetto di rigorosi principi etici in tutti i campi, soprattutto in ambito professionale, diffondendo pace e buona volontà tra i popoli della Terra.

Alcune sinergie di rilievo hanno accompagnato l’organizzazione di questo convegno, tra cui quelle con l’ Associazione ASTRI (Associazione di Scienziati e Tecnologi per la Ricerca Italiana), presieduta dal Fisico Nucleare Sergio Bartalucci, che ha più volte sottolineato : “La transizione ecologica, che punta nella direzione delle energie rinnovabili come soluzione al problema dei cambiamenti climatici, impone una seria riflessione, scientificamente fondata e scevra da pregiudizi ideologici, sulle conseguenze che ne derivano per l’economia e l’ambiente di un Paese sviluppato come l’Italia”.

Il Forum è stato dedicato ad un tema specifico nel quadro della problematica energetico-ambientale, e cioè il costo, economico ed ambientale, delle varie fonti di energia, raggruppate in 3 settori: le fonti fossili (FEC), carbone, petrolio e gas, le fonti rinnovabili (FER), solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse ed altre minori, e il nucleare da fissione (NUCL).

L’obiettivo che si prefiggevano gli organizzatori – e che hanno sicuramente raggiunto con questo evento - era di contribuire ad una presa di coscienza della realtà complessa che fa scenario al dibattito sul futuro energetico dell’umanità, in cui motivazioni di stampo ideologico, improntate a visioni spesso grossolanamente errate della storia del progresso scientifico e tecnologico, non dovrebbero trovare posto.

Oltre alla Dr. M. Elisa Lucchetta, che ha portato i saluti del Rotary Club Roma Castelli Romani, in collegamento da remoto erano attesi e sono stati graditissimi quelli del Dr. Giovambattista Mollicone – Governatore Distretto Rotary 2080 per Anno Rotariano 2020/2021.

Presente nella parte iniziale dell’evento anche il Vicesindaco di Castel Gandolfo, Cristiano Bavaro, che ha ringraziato istituzionalmente gli organizzatori del prezioso contributo culturale portato nel territorio.

Il Fisico Sergio Bartalucci ha introdotto i prestigiosi relatori, tra quelli in presenza e quelli in collegamento video. Si sono alternati gli interventi del Dr. Enrico Mariutti (Pres. IsAG – Il lato oscuro dell’energia verde), del Prof. Pierangelo Sardi (ex Cons. CNEL - ASTRI) – Condizionamenti delle scelte energetiche), dell’Ing.Massimo Sepielli (ENEA – ASTRI – Rapporto tra energia eAmbiente), del Prof. Angelo Spena (Uniroma2 – ASTRI – Decarbonizzazione e nuovi modelli di business).

Un contributo prezioso è giunto anche da parte del Dr. Enrico (Chicco) Testa (Presidente FISE/Assoambiente).

A chiudere la Prof. Emilia Costa (UniRoma1 – ASTRI – Ambiente e salute),

In collegamento dalla Basilicata, hanno parlato Marco Zipparrinelle vesti di Sindaco di Marsicovetere - (PZ) con un intervento dal titolo Basilicata: le energie della Val D’Agri e l’ Avv. Cinzia Pasquale (Pres. CFA – Energie sostenibili. Sfide e prospettive del diritto). Infine, da Parigi dove sta studiando e lavorando, si è collegato per testimoniare l’esperienza Rotaract anche il Dr. Valerio Laghi (Rotaract Roma Castelli Romani).

Il coordinamento impeccabile è stato affidato al Dr. Marco Ferrazzoli, Capo Ufficio stampa CNR-Consiglio nazionale delle ricerche.

Tra gli ospiti selezionati presenti nella enorme sala convegni prenotata per l’occasione, tutti di gran pregio e scrupolosi nel seguire la normativa anticovid (impossibile citarli tutti), si sono riconosciuti il Decano del Rotary Club Roma Castelli Romani Dr. Giulio Marinelli, il Dr. Antonio Perrone (Past President del Rotary Club Roma Castelli Romani ), il Dr. Franco Marinotti(socio storico del Rotary Club Roma Castelli Romani)e la Presidente AISL_O Dott.ssa Maria Grazia De Angelis.

