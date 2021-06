Non è l'arena, Giletti trascina in studio Teo Losito: "I messaggi privati di Rosalinda Cannavò", viene giù tutto

05 giugno 2021 a

Arrivano le anticipazioni della puntati di Non è l’Arena che andrà in onda domenica 8 giugno su La7. Massimo Giletti mostrerà in studio nuovi documenti sul caso Ares Gate, che ha contribuito ad aprire e approfondire dopo quanto emerso casualmente nel corso del Grande Fratello Vip da alcune conversazioni tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra. Si parlerà quindi di nuovo del rapporto tra Teodosio Losito, il produttore morto suicida qualche anno fa, e l’attrice che faceva parte della Ares.

Alberto Tarallo era già stato ospite di Giletti: era lo sceneggiatore e capo della casa di produzione che gestiva insieme al suo compagno Losito, morto suicida nel 2019. Rosalinda Cannavò lo aveva velatamente accusato di essere coinvolto nella scomparsa di Losito: già lo scorso ottobre Tarallo era intervenuto a Non è l’Arena per difendersi e spiegare come stavano davvero le cose, a suo dire. Lo scorso marzo la questione era stata ripresa di nuovo da Giletti, che aveva fatto luce sui reali rapporti tra Rosalinda e Losito tramite l’intervento di una persona anonima.

Stando alle indiscrezioni di TvBlog, stavolta a Non è l’Arena ci sarà Tarallo e verranno fatti ascoltare nuovi documenti audio inediti: non solo, perché verranno mostrati scambi di messaggi tra Rosalinda e Losito che serviranno per innescare la discussione in studio. Insomma, il caso dell’Ares Gate è pronto ad arricchirsi di nuovi dettagli e interventi.

