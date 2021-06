Ricordate Tinì Cansino, la "ragazza fast-food" di Drive In? Clamoroso, ecco il suo volto oggi (e come campa)

14 giugno 2021 a

Coming Soon ha intervistato Tinì Cansino, all’anagrafe Photina Lappa. Oggi 62enne, negli anni ’80 è stata una vera e propria bomba sexy: molti la ricorderanno vestire i panni della “ragazza fast food” nella famosissima trasmissione Drive In. All’epoca aveva 24 anni e veniva dagli esordi in televisione con Playgirl. Nata a Volos in Grecia, Tinì si è ritrovata quasi per sbaglio a fare carriera in Italia: è infatti sbarcata nel nostro Paese in occasione di una vacanza quando aveva 19 anni.

I casi della vita hanno voluto che venisse notata da un manager, che la lanciò subito nel mondo dello spettacolo. Nel 1983 arrivò poi il successo e la fama con il suo ruolo in Drive In: nell’ultimo decennio, invece, più precisamente dal 2012, riveste il ruolo di opinionista di Uomini e Donne al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari. A differenza di quest’ultima, Tinì si esprime di meno e soprattutto in maniera molto più pacata, senza lasciarsi andare a giudizi affrettati e a risse con dame e cavalieri presenti nel parterre.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Coming Soon, Tinì ha confessato di sentire fortemente la mancanza della Grecia, sua terra d’origine: “La mia Grecia e le sue isole. Io potrei vivere lì… ma ho fatto una scelta di vita diversa, legandomi all’Italia. Qui ho costruito la mia esistenza, mi sono sentita accolta, mi sono sentita a casa”.

