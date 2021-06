Oggi è un altro giorno, spiazzante confessione di Walter Siti sull'omosessualità: "A 4 anni, toccando le cosce a mio cugino"

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

a

a

Coming out in diretta con effetto retroattivo. E la notizia in pochissimo tempo fa il giro della Rete. "Ho scoperto di essere omosessuale a 4 anni, ma non ne ho mai sofferto", svela Walter Siti a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, dove presenta il suo ultimo libro (che s'intitola "Contro l'impegno"). Un'intervista a tutto campo, senza freni e senza censura. Lo scrittore parla anche di letteratura e dice: "Ci serve a capire che non c'è mai la ragione tutta da una parte e il torto tutto dall'altra, ma le due cose sono sempre reversibili". Ma la vera rivelazione arriva quando parla di omosessualità.

"Mollare il colpo". AstraZeneca, il terrore di Massimo Galli: anticorpi, chi deve evitare il siero

"L'ho capito perché avevo un cugino che viveva con noi più grande di me di 10 anni e ricordo che quando gli toccavo le cosce avevo un brivido che non provavo con nessun altro", racconta lo scrittore che non nasconde di aver provato attrazione per gli uomini palestrati. "I culturisti avevano un fisico che mi ricordava il corpo delle donne, quindi era come se io non corressi pericolo", continua. "Poi ho avuto fortuna, ho frequentato sempre un ambiente colto e non mi hanno mai fatto pesare la mia omosessualità".

"Un inferno, l'ho visto e piangevo". Sandra Milo a Oggi è un altro giorno, l'incidente del figlio e il dramma in famiglia

Da anni lo scrittore vive una storia d'amore molto serena, ha un compagno con il quale si è unito civilmente 10 anni fa. "È stato tardivo, a 64 anni, ma è stato un momento importante, avevo bisogno di fermarmi da una vita spericolata, che non rimpiango e ho trovato questo uomo che stimo molto", conclude nell'intervista alla Bortone.

Anna Falchi e il fratello falciato da un'auto: "Ha perso la memoria", un racconto drammatico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.