Cartabianca, Massimo Galli e il sì al mix di vaccini: "L'inverno sta arrivando, abbiamo la variante Delta in casa"

Via libera ufficiale al mix di vaccini tra prima e seconda dose, anche il bellicoso governatore della Campania Vincenzo De Luca è costretto ad adeguarsi. In collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, però, il virologo Massimo Galli, responsabile di Infettivologia all'ospedale Sacco di Milano e per molti mesi considerato il più illustre dei "catastrofisti" tra gli esperti in tv, non canta vittoria: "Il mix di vaccini si può fare, comincia ad avere basi non trascurabili. Ma servirebbe qualche elemento in più", sottolinea tradendo la sua ormai proverbiale carenza di ottimismo.

Il mix di vaccini è una soluzione obbligata di fronte al nuovo caso AstraZeneca, vaccino ormai limitato agli over 60 e che costringe dunque molti giovani a passare a Moderna o Pfizer. Molto ha influito la morte di Camilla Canepa, la 18enne che si era sottoposta alla prima dose del siero anglo-svedese e che è morta 16 giorni dopo, per emorragia cerebrale.

"Sono più preoccupato di chi ancora si astiene dalla vaccinazione - riflette ancora Galli - perché avete presente quando nel Trono di Spade si dice 'l’inverno sta arrivando'? Io non voglio dire nulla del genere ma teniamo presente che la variante Delta ce l’abbiamo già in casa". "La morte di Camilla dopo il vaccino AstraZeneca? - risponde sul caso specifico - Non sta a me emettere sentenze. Ma si sapeva di questo effetto collaterale e per quanto raro. Ora diventa importante considerare il rapporto rischi-benefici individuale". "Vorrei esprimere la mia riconoscenza - aggiunge Antonio Padellaro del Fatto quotidiano - a chi ci ha dato i vaccini, a chi ha avviato la campagna vaccinale che ha salvato delle vite. Oggi siamo tutti più sicuri anche grazie alla saggezza del professor Galli che ci ha accompagnato in questi mesi".

