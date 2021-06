È sempre mezzogiorno, cala il buio nello studio: "Ho pensato che...", attimi di panico per Antonella Clerici

18 giugno 2021 a

a

a

È sempre mezzogiorno si sta avviando alla conclusione di questa stagione televisiva, in cui ha riscosso un grande successo. Merito di Antonella Clerici, tornata a splendere su Rai1 con la sua semplicità e umanità: quando manca ormai soltanto una settimana alla pausa estiva, il primo bilancio non può che essere estremamente positivo. Nella puntata di oggi, venerdì 18 giugno, c’è però stato un piccolo contrattempo che sul momento ha spaventato Antonella Clerici.

"Quando cucino...". Amore e ormone, la confessione di Antonella Clerici: fornelli bollenti

All’improvviso è calato il buio nello studio del programma e la conduttrice di Rai1 si è un po’ irrigidita, dato che essendo in diretta non sapeva bene cosa aspettarsi. Per fortuna si è trattato soltanto di un innocuo blackout, con l’impianto di illuminazione che ha smesso di funzionare: il problema è stato risolto presto, facendo tornare la luce e la serenità all’interno dello studio. La reazione di Antonella Clerici è stata la seguente: “Capite, ormai si pensa a tutto. Menomale che ci sono le luci di emergenza, mi ero un attimo spaventata”.

Nel corso della puntata, la conduttrice ha anche omaggiato Raffaella Carrà, che oggi ha compiuto 78 anni. “È il compleanno di un mito assoluto della tv italiana a cui tutte noi ci siamo ispirate - ha dichiarato Clerici - il nostro mentore, ballerina, showgirl, presentatrice, attrice, cantante e chi più ne ha più ne metta. Tanti auguri. Una volta l’ho incontrata ed ero talmente vergognosa che stavo dietro un albero, non osavo parlarle”.

"La mano sul davanzale". Bonolis, raptus con Antonella Clerici: gesto proibito e foto-scandalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.