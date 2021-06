Denise Pipitone, Piera Maggio in lacrime a Mattino 5: "Il giorno dopo la sua scomparsa". Straziante confessione, fuori tutta la verità

22 giugno 2021 a

a

a

Dopo la diffida inviata a Quarto Grado, la trasmissione di Rete4 condotta da Gianluigi Nuzzi, Piera Maggio è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. E qui ha vissuto un momento molto toccante, dato che è scoppiata a piangere: comprensibile, dopo tutte le pressioni e le sofferenze degli ultimi mesi, che si sommano a quelle degli ultimi 17 anni, ovvero da quando sua figlia Denise Pipitone è stata rapita ed è scomparsa nel nulla.

Nella seconda parte della puntata di Mattino 5 di martedì 22 giugno, la Panicucci ha fatto una lunga chiacchierata con Piera Maggio, che ha respinto la definizione di ‘Wonder Woman’: “Ci sono momenti in cui sono giù e non mi va di vedere nessuno. Momenti difficili”. A quel punto anche la conduttrice di Canale 5 si è commossa, intuendo lo stato d’animo dell’altra donna essendo anch’essa una madre: “Sei una mamma a cui è stata tolta la figlia, è molto difficile…”.

Visibilmente turbata, Piera Maggio ha comunque voluto partecipare alla trasmissione: “Sono qua per ringraziarvi per ciò che avete fatto. Volevo farvi un saluto in questo finale di stagione, avete fatto un ottimo lavoro”. Poi ha voluto commentare le ricerche infruttuose svolte nelle ore immediatamente successive al rapimento: "Ovviamente puntiamo tanto sul lavoro che stanno facendo in Procura, noi vogliamo arrivare a una verità. Diciassette anni sono tanti e sono stati fatti tanti errori, c'è da riflettere. Magari Denise il giorno dopo la sua scomparsa poteva essere a casa, chi lo sa, abbiamo perso del tempo prezioso. Per questi errori e negligenze nessuno mai pagherà le spese".

