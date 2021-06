Uomini e Donne, la bomba di Jessica Antonini: "È gay ma non lo sa". Chi viene smascherato, si scatena il caos

22 giugno 2021 a

È finita la relazione tra Jessica Antonini e Davide Lorusso che era nata a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A fare il giro dei social sono le rivelazioni clamorose che la ragazza ha reso al settimanale Nuovo, con il direttore Riccardo Signoretti che sul suo profilo di Instagram ha condiviso la copertina del nuovo numero. In particolare il titolo ha subito attirato l’attenzione delle persone e soprattutto dei fan di Uomini e Donne.

“Ho chiuso con Davide: lui non lo sa, ma è gay”: è questo il titolo di cui si sta parlando tantissimo. Jessica Antonini ha davvero fatto rivelazioni di questo tipo? La diretta interessata ha deciso di spiegare come stanno davvero le cose nelle sue storie di Instagram: “I giornali devono sempre fare il titolo ad effetto”, ha commentato per poi aggiungere che ha subito sentito chi di dovere. In particolare ci ha tenuto a sottolineare che non ha mai chiesto di scrivere “lui non lo sa, ma è gay” e soprattutto in copertina.

Le è stato risposto che dentro è tutto spiegato per bene: la Antonini se lo augura, dato che nall’intervista avrebbe spiegato che vedeva un po’ distante l’ex corteggiatore, soprattutto dal punto di vista fisico. E avrebbe aggiunto che vorrebbe capire se Davide Lorusso “stesse attraversando qualche disturbo e/o problema”. Eventualmente l’omosessualità non si potrebbe definire proprio così…

