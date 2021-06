Uomini e donne, Gemma Galgani da giovane: la foto che farà schiumare di rabbia Tina Cipollari

20 giugno 2021 a

Nostalgia canaglia. Gemma Galgani, star di Uomini e donne, pubblica sul proprio profilo Instagram una sua foto da giovane, a giudicare dal look risalente a un periodo a cavallo tra anni 70 e 80. La Dama di Torino, sempre molto abbottonata sui suoi dati anagrafici, al riguardo è criptica. Maglione blu, jeans, occhiali da sole con lenti sfumate. Un look casual decisamente insolito.

"Hai il maglione infeltrito, troppo usato!", scrive un follower, uno dei tanti che non lesinano critiche e punzecchiature alla grande protagonista del Trono Over di Maria De Filippi. Ma lei, con grande signorilità e self control, risponde così: "Sì, ma lo amavo troppo quel maglione. Era da uomo, era del mio fidanzato e lo volevo mettere sempre io ma non era previsto, era solo da emergenza".

Non mancano gli apprezzamenti più o meno simpatici e azzeccati dei fan: Gemma viene paragonata ora a Brigitte Bardot, per lo charme vintage, ora a Nino D'Angelo per l'indimenticabile caschetto biondo (versione aggiornata di quello di Caterina Caselli). In ogni caso, una foto che farà ribollire di rabbia l'eterna amica-nemica della Galgani, Tina Cipollari, che in studio a Uomini e donne non manca mai di provocarla.E possiamo solo immaginare cosa si sarebbe potuta inventare su quel "maglione infeltrito". Sarà per la prossima occasione: di certo, non mancherà.

