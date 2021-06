Uomini e donne, Fabrizio Cilli ex di Gemma Galgani "drogato in cambio di favori sessuali". Foto sconvolgente, chi l'ha ridotto così

19 giugno 2021 a

Sconvolgente denuncia social di Fabrizio Cilli, ex cavaliere di Uomini e donne: su Instagram ha raccontato di essere stato drogato da una donna, che si era finta manager televisiva, e quindi abusato sessualmente per 10 ore. L'uomo, noto per essere stato tra i corteggiatori di Gemma Galgani, è sceso in dettagli piuttosto scabrosi.

L'adescatrice l'avrebbe ingannato fingendosi manager televisiva interessata a proporgli un progetto lavorativo. "Mi ha invitato a casa sua – ha fatto sapere Cilli tramite le sue Instagram Stories, pubblicate direttamente dal pronto soccorso con tanto di vistoso bendaggio -, voleva parlarmi di un nuovo programma televisivo. Ho accettato l'invito e a un certo punto, mentre sorseggiavo dell'acqua versatami da lei nel bicchiere, ho iniziato a vedere offuscato. Dopo sono svenuto causandomi la rottura del menisco del ginocchio destro. La mattina mi sono svegliato nel suo letto dopo dieci ore, mi ha detto non ti crederà nessuno. Porterò tutto a chi di dovere. Drogato in cambio di favori sessuali".

Cilli si è rivolto anche ai carabinieri. Si tratterebbe, sostiene, di una maniaca seriale e che altri due ex di Uomini e donne sarebbero caduti nella stessa trappola: "Adesca le persone in casa poi le droga e le addormenta. Quando mi sono svegliato mi sono ritrovato questi segni. Mi ha morso, non so cosa mi ha fatto. E mentre dormivo mi ha tirato delle forchettate sul petto. Sono tutto segnato per non parlare del taglio alla pancia. Mi ha rovinato fisicamente e psicologicamente". Una storia agghiacciante che avrà delle ripercussioni giudiziarie e, probabilmente, mediatiche notevoli.

