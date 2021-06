Fabrizio Corona e Nina Moric, indiscreto: come sono stati pizzicati. È tornato il sereno?

Francesco Fredella 22 giugno 2021 a

Niente più guerra. Adesso Fabrizio Corona e Nina Moric fanno la pace e sono sempre più vicini. Ora alle nostre orecchie arriva un'indiscrezione bomba: i due ex, per il bene del loro unico figlio, si sono riavvicinati deponendo le asce di guerra. Niente più battaglie e niente più liti in tribunale, adesso sono ritornati sereni come un tempo. Ma sempre ex restano: nessun colpo di fulmine. Sempre secondo rumors giunti alle nostre orecchie, Nina e Fabrizio sono stati fotografati a Milano insieme: siamo in grado di anticiparvi la notizia prima degli altri giornali.

A quanto pare hanno deciso di riabbracciarsi in occasione della Maturità di Carlos Maria (conseguita qualche giorno fa all'istituto Gonzaga di Milano). un riavvicinamento che, appena usciranno le foto sui giornali, farà sicuramente parlare abbastanza tutti. I Corona's, come qualcuno li ha ribattezzati perché belli e famosi, qualche anno fa avevano deciso di partire insieme per una vacanza da sogno in barca in Puglia (ovviamente insieme a Carlos Maria).

In altri termini, avevano deciso di riprovarci. Ma tutto è precipitato. Poi sono subentrati i problemi e alla fine la rottura. Adesso, però, sembra che tutti sia rientrato nel migliore dei modi. Corona, che sta scontando la pena ai domiciliari, è fidanzato con una ex di Uomini e donne: si tratta di Sophie Codegoni, 19 anni. Bella come il sole. Da rumors vive nella nuova casa di Corona, il quartier generale dove l'ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip.

