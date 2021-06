Maria De Filippi, la "Domenica" di Canale 5 in mano alla Fascino? "Una fake news"

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

a

a

La notizia di una Domenica in tv su Canale5, targata Fascino (la casa di produzione di Maria De Filippi, è una fake news gigante. Colossale. Non ci saranno Lorella Cuccarini e Stefano De Martino e non ci sarà il marchio Fascino. Adesso la notizia, che fa un vero e proprio chiarimento, arriva direttamente dall'ufficio stampa della De Filippi. Betty Soldati sui social scrive: “È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino la domenica pomeriggio su Canale5 ma so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news?”.

Ricordate il baffo Roberto Da Crema? Una indicibile parabola: come campa oggi (a Lampedusa)

Bastano queste parole a mettere le cose in chiaro definitivamente. E' rebus, per adesso, sulla Domenica del Biscione. Barbara d'Urso lascia Domenica Live? Sicuro il suo Pomeriggio5, che ha avuto ascolti altissimi durante le ultime stagioni, sarà ancora in onda. Ma Carmelita, a grande sorpresa, potrebbe tornare alla guida di Domenica Live: tutto è in via di definizione in queste ore. Addirittura si parla, sempre nella nuova stagione tv, di un programma serale: dovrebbe essere lo "Show dei record", che la d'Urso ha condotto nel lontano 2008.

"Felicissima, ma non posso dire di più". Mauro Romano, svolta nel caso? Parla la madre

Ora, però, è caccia alla verità. Chi ha messo in giro la voce dell'arrivo del duo Cuccarini- De Martino? Il ballerino, tra l'altro, è arruolato in Rai e riconfermato per Made in sud mentre la Cuccarini, che ha spopolato con la De Filippi, potrebbe essere di nuovo tra i professori di Amici nella prossima edizione.

"I più influenti al mondo". Tutto vero, dove sono volati i Maneskin: l'ultimo impensabile traguardo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.